Ronaldo lõi ajaloolises mängus Portugali võiduvärava

Island jäi 81. minutil vähemusse, kui Willumsson teenis teise kollase kaardi. Kaheksa minutit hiljem saatis Ronaldo palli islandlaste väravasse. Algselt väravat ei loetud, kuid VAR näitas, et suluseisu siiski polnud ja värav läks kirja.

See oli Ronaldo 123. koondisevärav, ka selles arvestuses on ta kõigi aegade edukaim. Koondisemängude rekord oli varem 196 – nii palju kordi esindas Kuveidi koondist Bader Al-Mutawa –, selle ületas Ronaldo märtsis ning nüüd oli tema karjääri 200. koondisemäng. Enne avavilet anti talle ka Guinessi rekorditeraamatu sertifikaat.

"See on uskumatu saavutus," lausus 38-aastane Ronaldo, kes tegi koondisedebüüdi 2003. aastal. "Ja see on muidugi imeline, et lõin võiduvärava. Me ei mänginud väga hästi, aga jalgpall on vahel selline. Lõpuks lõime värava ja minu hinnangul väärisime võitu."

Portugal on J-alagrupis täisedu nelja võiduga liider, Island on kolme punktiga eelviimane ehk viies.

Tulemused:

A-alagrupp:

Norra – Küpros 3:1

Šotimaa – Gruusia 2:0

E-alagrupp:

Fääri saared – Albaania 1:3

Moldova – Poola 3:2

G-alagrupp:

Bulgaaria – Serbia 1:1

Ungari – Leedu 2:0

J-alagrupp:

Bosnia ja Hertsegoviina – Luksemburg 0:2

Island – Portugal 0:1

Liechtenstein – Slovakkia 0:1