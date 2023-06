Eesti valmistub enam kui 12 000 inimese ees peetavaks valikmänguks

Eesti jalgpallikoondis võtab Belgia vastu täismaja publiku ees, sest esmaspäeva õhtul müüdi välja viimasedki piletid. See tähendab, et koondist toetab teisipäeval enam kui 12 000 inimest.

"Kindlasti väga elevil. Bussis siia sõites mõtlesin, et millal üldse viimane kodumäng oligi," lausus Eesti koondise kaitsja Karol Mets pressikonverentsil. "Tundub, et sellest on väga pikk aeg möödas. Et tulnud on üle 12 000 inimese, on meie jaoks väga südantsoojendav."

Kui Eesti koondises pole pärast 1:1 viigimängu Aserbaidžaaniga vigastustega probleeme tekkinud, siis Belgia saabus Tallinnasse staari Kevin De Bruyneta. Pärast Austriaga kohtumist lahkus tiimi juurest väravavaht Thibaut Courtois.

"Belgial on fantastilised mängijad, nad on võrratu tiim. Nende võistkonnal on tohutu variatiivsus. Nad võivad mängida pikka palli, neil on mängijaid üks-üks võitlusteks. Samuti füüsiliselt tugevad ja kiired mängijad," kiitis Eesti peatreener Thomas Häberli.

"Nad võivad mängida ka väga väiksel maa-alal, samuti vahetada lihtsasti ääri. Nad on igal juhul suurepärane võistkond. Kui võrrelda neid Austria või Rootsiga, siis Belgia on tase kõrgem."

Belgia koondise pressikonverentsil tuli tänavusest aastast peatreeneriks palgatud Domenico Tedescol peamiselt lahata väravavaht Thibaut Courtois' personaalküsimust. Üleeilse mängu järel Austriaga lahkus Courtois tüliga meeskonna juurest.

"Olen endiselt üllatunud ja šokeeritud, sest me ei oodanud, et midagi sellist võiks juhtuda," sõnas Tedesco.

Teisipäevane kohtumine algab A. Le Coq Arenal kell 21.45.