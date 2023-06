Courtois: treener andis erapoolikut infot

"Olen üllatunud peatreeneri sõnadest pressikonverentsil, kus ta andis erapoolikut ja subjektiivset infot meie Austria-mängu järel toimunud eravestlusest," ütles Belgia koondise juurest lahkunud Courtois, vahendab Soccernet.ee.

"Tahan teha selgeks, et see ei ole ei esimene ega viimane kord, kui ma räägin treeneriga meeskonnasisestest probleemidest, küll aga esimene, kui teine osapool otsustab selle avalikkuse ette tuua. Ma olen väga pettunud, aga tahan teha selgeks, et peatreeneri hinnang ei peegelda täit tõtt," jätkas puurilukk.

"Rahvuskoondise kapteniks olemine ei sõltu tujudest või suvalistest otsustest, see peaks olema peatreeneri otsus, ja seda üritasingi ma talle selgeks teha," lisas Courtois, kelle sõnul mängis lahkumisotsuse juures rolli pisivigastus. "Eile (pühapäeva - toim) pärastlõunal käisin murettekitava parema põlvega arstlikus kontrollis. Läbi vaadati kõik vastavad materjalid, misjärel tehti otsus treeninglaagrist lahkuda," selgitas belglane.

2011. aastal Belgia koondise eest debüteerinud Madridi Reali väravavaht on pidanud "Punaste Kuradite" eest 102 kohtumist. Tedesco kinnitas, et teisipäeval asendab teda Matz Sels, kes on varem saanud kirja vaid kaks koondisemängu.

Eesti ja Belgia kohtumine algab A. Le Coq Arenal kell 21.45.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.