Belgia peatreener Courtois' lahkumisest: olen šokeeritud

Belgia tavapärane kapten Kevin De Bruyne vigastuse tõttu selles valikmängude aknas koondise juures ei ole ning nii otsustati anda laupäevaseks kohtumiseks Austriaga pael Romelu Lukakule ja Eestiga mänguks Courtois'le.

"Otsustasime koos, et Romelu on kapten mängus Austriaga ja Thibaut homme Eestiga. See oli kõigi jaoks okei, aga pärast mängu tuli ta äkki minu juurde ja ütles, et läheb koju, sest on pettunud ja tunneb end solvatuna," lausus mulluse MM-finaalturniiri järel Belgia peatreeneriks saanud Domenico Tedesco esmaspäevasel pressikonverentsil.

"Alguses püüdsin teda väärikalt tunnustada. Minu silmis on ta maailma parim väravavaht. Armastan teda kui väravavahti, aga ka kui inimest. Olen šokeeritud," sõnas Tedesco, kes keeldus lahkamast, kas 31-aastase puuriluku mängud koondise eest on sellega mängitud. "Selle kohta pole õige hetk midagi kosta, sest homme ootab meid tähtis mäng. Järgmised mängud on septembris ja eks siis ole näha."

Courtois' isa Thierry oli varem Belgia meediale öelnud, et tema poeg jääb eemale põlvevigastuse tõttu, aga Tedesco lükkas selle versiooni ümber. "Ma sooviks öelda, et asi on vigastuses, aga ma ei saa valetada. Ma püüan alati mängijaid kaitsta, aga praegu on see võimatu. Ütlesin talle, et proovi veel paar päeva olla."

2011. aastal Belgia koondise eest debüteerinud Madridi Reali väravavaht on pidanud "Punaste Kuradite" eest 102 kohtumist. Tedesco kinnitas, et teisipäeval asendab teda Matz Sels, kes on varem saanud kirja vaid kaks koondisemängu.