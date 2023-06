Indermitte: hästi oluline, et me ruumi tekkides õnnestuks

Eesti kuni 19-aastaste jalgpallikoondise peatreeneri Joel Indermitte sõnul on oluline, et teisipäeval EM-valiksarjas Belgiat võõrustav Eesti kasutaks hästi ära tekkiva ruumi. "Triblingu, hea söödu ja kiirusega. Need on võtmekohad, kus peame õnnestuma, kui tahame ise ka ohtlikud olla," lausus ta ETV spordisaate intervjuus.

Kas see, et Thibaut Courtois sellisel moel Belgia koondise juurest lahkus, on rubriigist, et "midagi peab ju kirjutama ja näe, päris hea asi tuli" või on see tõsiselt teema ka koondise jaoks, kui koondis mängib juuni keskel.

See on suur teema, sest tegemist on absoluutse maailma tippmängijaga. Tegemist on koondise jaoks väga-väga vajaliku mängijaga. Sellise mängija puudumine tekitab küsimusi. Põhjused on natuke kas ebaselged või tunduvad mitte nii arusaadavad.

Täismaja on päeva teise poole põhisõna Eesti spordimeedias. See ju meesteni jõuab. Me võime teha ju nägusid, et tabeleid ei vaata ja kõike ei tea, aga tegelikult ju teavad. Kas treenerite arsenali kuulub ka meeste häälestamine, et ärge üle mõelge?

Ma arvan, et meie mehed on saanud piisavalt mänge suurte publikute ees. Ka A. Le Coq Arenal. Pigem näen seda positiivses võtmes. Kui mängime suure vastase vastu, kus on vaja palju kaitses tööd teha, palju ka võidelda - pigem annab kodupublik lisaenergiat ja ka vastutust anda endast parim nii tugeva vastase vastu.

Sa küll ise ei ole veel koondise peatreener, aga koondis on ju analüüsinud Belgia mängu, võtnud juppideks lahti ja loodetavasti leidnud ka mingi nõrga koha. Mis see nõrk koht võiks olla?

Suur võti on see, et tõenäoliselt hakkab Belgia suurte jõududega ründama. Võiks arvata, et nad võivad jääda üleminekutes haavatavaks. Aga tänapäeva jalgpall on läinud selliseks, et ka tipptiimid suudavad hoida end nii hästi tasakaalus, et see ei ole päris nii, et on suured vabad ruumid, et tulge ja jookske. Hästi oluline on, et kui tekivad üleminekud ja on natuke ruumi, et me seal õnnestuks. Triblingu, hea söödu ja kiirusega. Need on võtmekohad, kus peame õnnestuma, kui tahame ise ka ohtlikud olla.

Belgia koondislaste jaoks on see hooaja viimane mäng. Kas see on kuidagi meie kasuks või see ei ole teema?

Lihtne oleks öelda, et see ei ole teema, aga mõeldes Belgia mängijatele - kus liigadest nad tulevad ja mis koormustel on -, siis päris paljud mehed on mõtetega puhkusel. Eks treener peabki leidma hea tasakaalu, millised on need mängijad, kes on piisavalt näljased. Pigem näen, et see on rohkem kasulik meile kui Belgiale.

Iga mäng näitavat midagi. Mida näitab teisipäevane mäng Belgiaga?

Ma arvan, et see näitab, kus oleme suures jalgpallis, maailma tippudega võrreldes. Väiksed detailid, mida jalgpallis näed. Kui lähedal või kaugel sellest oled. Ma loodan, et homme oleme pigem lähedal kui kaugel.