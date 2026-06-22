Vähemuses lõpetanud Belgia viigistas Iraaniga

Belgia kontrollis avapoolajal mängutempot, kuid teravamad võimalused värava löömiseks tekkisid Iraanil. Belgia väravavaht Thibaut Courtois pidi 14. minutil hiilgava tõrjega päästma omad halvimast ning 25. minutil realiseeris Mehdi Taremi kavalalt lahendatud karistuslöögi väravaks, aga VAR tuvastas suluseisu ja seega tabamus ei lugenud.

Courtois' ametivend Alireza Beiranvand pidi samuti otsustavalt sekkuma, kui Maxim de Cuyper sai 59. minutil Iraani väravale väga lähedalt löögile. Põnevust lisas mängule juurde Nathan Ngoy punane kaart 66. minutil. Belgia keskkaitsja eksis tagasisöödul, misjärel tõmbas Taremi pikali, et ta ei pääseks Courtois'ga üks-ühele olukorda. Mängu lõpus oli mõlemal meeskonnal häid väravavõimalusi, aga väravaid siiski ei löödud.

Belgial ja Iraanil mõlemal on nüüd tabelis kirjas kaks punkti. Sama alagrupi öises mängus lähevad vastamisi Uus-Meremaa ja Egiptus.