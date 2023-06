Ruben Volt tuli TCR World Tour etapil kümne hulka

Kereautode sari TCR World Tour koondab selle klassi maailma parimad ja asendab varasemalt sõidetud FIA World Touring Cup sarja.

Volt osales sarjas koos meeskonnaga ALM Honda Racing, kellega sõidab ka TCR Italy sarja ja seda koostöös Honda ametliku esindaja, JAS Motorsport meeskonnaga.

Uue Honda Civic Type-R TCR masinaga täitis Volt ühe endale seatud eesmärkidest, lõpetada võistlussõit esikümnes, kui oli teises sõidus kümnes.

Esimeses kvalifikatsioonis näitas Volt head kiirust, kui oli kümnes. 12 kiiremat pääsevad teise kvalifikatsiooni, kus Volt oli 11. Esimest võistlussõitu alustas Volt korralikult, paraku jäi sõit tehnilise probleemi tõttu pooleli. Teises sõidus oli 11. kohalt startinud Volt kümnes.

"See oli kokkuvõtvalt väga positiivne nädalavahetus. Saime kinnitust, et liigume õiges suunas ja suudame oma kiirusega konkureerida maailma tippudega. Kui kvalifikatsioonis ei olnud seaded veel päris ideaalsed, siis võistlussõidu kiirus oli see, millega saan väga rahul olla," kommenteeris eestlane.

"Esimeses sõidus olin 12. koha peal, kui gaasipedaal ühes kurvis põhja läks ja sinna jäi. Teises sõidus oli stardis pisut probleeme ja esimeses kurvis olin üsna taga. Vaatamata sellele suutsin sõita ennast 10. kohale, mis on väga tugev tulemus."

"Koostöö tiimikaaslase Nestor Girolamiga oli hea ja sain väga palju infot nii Kumho rehvide kui auto seadistuse osas, mis kõik aitas kaasa heale tulemusele," jätkas ta. "Uus Honda Civic Type-R TCR on väga hea potentsiaaliga auto, millega peab pisut harjuma, eriti startide osas. Saame sellest nädalavahetusest väga palju kaasa võtta meie järgmistele startidele TCR Italy sarjas."

ALM Honda Racing poolt ette valmistatud Honda Civic Type-R TCR autoga Euroopa etappidel startiv argentiinlane Nestor Girolami oli avasõidus teine ja teises sõidus viies.

ALM Honda Racing sõitjate Mattias Vahteli ja Ruben Volti hooaeg jätkub TCR Italy sarjas, mille järgmine etapp sõidetakse 7.-9. juulil Mugello rajal.