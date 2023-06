Vargad said kahelt velotuurilt korraliku noosi

Euskaltel-Euskadi teatas pühapäeval, et kõiki nende rattaid vedanud kaubik on öösel varastatud, mistõttu ei saa nende seitsmeliikmeline meeskond Sloveenia velotuuri viiendal ja ühtlasi viimasel etapil startida. Hispaania tiimilt varastati kokku 14 ratast.

Sama saatus tabas ka Belgia velotuuril osalenud Baloise Trek Lionsit. Tiim kirjutas ühismeedias: "Laupäeva õhtul langesime massilise varguse ohvriks. Kahjuks ei ole meil seetõttu võimalik täna viimasel etapil startida. Ootame politsei edasisi samme."

Need juhtumid pole kaugeltki esimene kord, kui rattameeskonnad massiliste varguste ohvriks langevad. Eelmise aasta novembris rööviti SD Worx tiimi rattaid, sama aasta alguses varastati Israel Cycling Academy treeninglaagrist 22 jalgratast. 2021. aasta lõpus leidis Rumeenia politsei hinnanguliselt 500 000 euro väärtuses kuldseid Pinarello rattaid, mis paar kuud varem Itaalia trekisõidukoondiselt varastati.

