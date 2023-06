Efes tegi Atamanile ilusa lahkumiskingi

Seeria otsustanud mängus kerkis üleplatsimeheks Vasilije Micic, kes tõi võitjate kasuks 29 punkti ja jagas seitse korvisöötu. Shane Larkin panustas 15 silma ja seitsme sööduga ning Amath M'Baye kogus 10 punkti ja viis lauapalli. Karsiyaka poolel viskas Vittorio Brown 21 punkti ning Errick McCollum lisas 18 silma ja 11 tulemuslikku söötu.

Efesile oli see kolmandaks meistritiitliks viimase viie hooaja jooksul, kõik kolm tiitlit võideti Ergin Atamani käe all. "Kõigepealt pean õnnitlema Karsiyakat, nad võitlesid väga hästi. Nad näitasid finaali jõudmisega, kui hea meeskond nad on. Panime oma südame, jõu ja iseloomu väljakule. Me ei andnud kordagi alla," ütles Ataman, kes asub uuest hooajast Ateena Panathinaikost juhendama.

"Vabandan Euroliiga pärast. Meil oli suur unistus, seadsime eesmärgiks teha midagi sellist, mida keegi teine ei ole suutnud teha (kolm järjestikust Euroliiga tiitlit - toim). Kahjuks me play-off'i ei pääsenud. Mul oli väga raske sellega leppida," jätkas Ataman. "Panathinaikos on minu jaoks suur väljakutse. Püüan Kreekas oma riiki parimal viisil esindada. Efes jääb alati minu koduks ja soovin neile edu uueks hooajaks."

Türgi meedia teatel palkab Efes uueks peatreeneriks 42-aastase Erdem Cani, kes juhendas möödunud hooajal Türk Telekomi.