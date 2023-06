Nõlvak ja Tiisaar langesid Jurmala MK-etapil konkurentsist

Eestlased läksid kaheksandikfinaalis vastamisi USA paari Tri Bourne'i and Chaim Schalkiga, kellele kaotati kõigepealt avageim, aga võideti järgmine. Otsustav geim kujunes taas põnevaks ja tasavägiseks, aga 2:1 (21:15, 16:21, 18:16) võiduga jõudsid veerandfinaali Bourne ja Schalk, vahendab Volley.ee.

Tiisaar ütles peale turniirilt välja langemist, et nappidest kaotustest peab õppima, et edaspidi pingelised lõpud enda kasuks keerata. "Viimasel ajal on olnud väga palju neid mänge, kus võit on käeulatuses, aga kätte ei saa. See on nüüd koht, kus õppida otsustavust."

MK-etappi põhiturniirilt alustanud Nõlvak ja Tiisaar võitsid Jurmalas ühe ning kaotasid kaks mängu. Enne kohtumist ameeriklastega alistati Tšiili paar Noe Aravena and Vicente Droguet 2:1 (18:21, 21:13, 15:13), järgmises kaotati brasiillastele George'ile ja Andrele 1:2 (19:21, 22:20, 20:22).