Karjääri esimene profivõit tõstis austerlase Šveitsi velotuuri liidriks

Ka kolmanda etapi teise kohaga oma ronimisvõimekust näidanud 25-aastane austerlane läks kolmapäeval oma teed 22 kilomeetrit enne mägise etapi finišit ja edestas teiseks tulnud Remco Evenepoeli (Soudal Quick-Step) 1.02-ga ning eelmise etapi võitjana liidrisärki kandnud Mattias Skjelmoset (Trek-Segafredo) 1.03-ga.

Galli jaoks on see karjääri esimeseks võiduks World Touri tasemel. "See kõik on minu jaoks natuke palju, ma ei tea, mida arvata," sõnas austerlane. "See on mu karjääri esimene profivõit ja nüüd saan selga ka liidrisärgi. Tundsin end eile suurepäraselt, olen praegu elu vormis. Täna hommikul rääkisime, et kui tunnen end sama hästi kui eilsel lõputõusul, pean proovima."

Gall edestab kokkuvõttes taanlast Skjelmoset nüüd kahe sekundiga, Evenepoel kaotab kolmandana 16 sekundit ja ülejäänud mehed juba minutiga või enamgi. Neljapäeval ootab rattureid karm 211-kilomeetrine etapp ligi 5000 tõusumeetriga.