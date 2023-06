Ohu tõttu katkestatud velotuuri korraldaja: ega see Tour de France ole

Pühapäeval otsustas rahvusvaheline jalgrattaliit (UCI) katkestada Püreneedes toimuva naiste velotuuri, sest võistlejate hinnangul tekitas liikluskorraldus liigselt suurt ohtu. Velotuuri korraldaja ütles, et ratturid pidasid enda taset kõrgemaks, kui see tegelikult on.

Teist korda toimunud Tour Feminin International des Pyrénées velotuuril jõuti lõpetada kaks etappi, kuid teisel etapil hakkasid võistlejad kurtma, et võistlusraja liikluskorraldus on liigselt ohtlik ning etapp lõpetati varakult. Suurimaks murekohaks olid vastusõitvad autod, mis ei lubanud ratturitel võistlusele keskenduda.

Profiratturite ühing (CPA) selgitas avalduses, et korraldajad lubasid ühingule avaetapi järel, et edaspidistel etappidel arvestatakse võistlejate ohutusega enam, kuid seda ei juhtunud. "Teatasime naistele, et pärast neutraalset tsooni saavad nad kollektiivselt otsustada, kas võistlusega peaks jätkama. Otsus jäeti neile," sõnas ühingu president Adam Hansen.

CPA lisas, et korraldasid ratturite seas küsitluse ning 24-st tiimist 17 ei tahtnud võistlusega jätkata. "Rääkisin ühe tiimijuhiga, kes eelistas mitte jätkata. Üks neist oli rääkinud võistluse korraldajaga, kes kinnitas, et võistlus jätkuks isegi kui kolm tiimi jääksid alles," selgitas Hansen.

Võistluse korraldustiim vastas ühingule ning kritiseeris võistlejaid. "Juhtus selline asi, et naistel olid nõuded, mis ei ole nende tasemega kooskõlas. Nad kujutavad ette, et see on Tour de France ja kõik teed pannakse kinni. Aga me ei saa seda teha," sõnas võistluse direktor Pascal Baudron.

Pooleli jäänud velotuuri teise etapi võitis Marta Cavalli, kes sai etapivõiduga ka liidrisärgi.