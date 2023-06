Jonas Vingegaard võitis Dauphine velotuuri

Vingegaard sai mitmepäevasõidu viimasel etapil teise koha, kaotades etapivõidu teeninud Giulio Cicconele (Trek - Segafredo) 23 sekundiga. Etapil pälvis kolmanda koha Adam Yates (UAE Team Emirates; +0.33), kes saavutas kokkuvõttes teise koha (+2.23). Kolmandaks tuli austraallane Ben O'Connor (AG2R Citroën Team; +2.56).

"See on minu jaoks väga-väga suur võit. Dauphine on kindlasti maailma üks suurimaid velotuure, nii et mul on võidu üle tõesti hea meel," rääkis Vingegaard. "Olen natukene üllatunud, et võit nii kindlalt tuli. Nüüd paar päeva puhkan ja siis hakkan Tour de France'iks valmistuma."

L'arrivée du Maillot Jaune et vainqueur #Dauphiné Jonas Vingegaard



Yellow Jersey and #Dauphiné winner arrival Jonas Vingegaard pic.twitter.com/W1ovbJQd2d — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 11, 2023

Rein Taaramäe (Intermarche - Circus - Wanty) sai pühapäeval 60. koha (+24.23). Tiimikaaslane Madis Mihkels viimast etappi ei lõpetanud. Kokkuvõttes teenis Taaramäe 94. koha (+1:32.34).