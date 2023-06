Hiline värav tõi Paidele üle pika aja võidu

Mängu esimene tõrje sündis alles 62. minutil. Paide kapten Andre Frolov pääses Siim Lutsu tsenderdusest viielt meetrilt löögile, aga Harju puurilukk Ivans Baturins oli oma ülesannete kõrgusel. 70. minutil lennutas Sergei Mošnikov palli nurgalöögist värava ette, kuid Mechini Gomise pealöök tabas latti. Paide jätkas Harju kaitseliini survestamist ning sihile jõuti 87. minutil, kui Joseph Saliste tsenderduse realiseeris peaga Kaimar Saag.

Paide lõpetas viiemängulise võiduta seeria ning kerkis tabelis 19 punktiga kuuendale kohale. Harju on üheksa punktiga liigatabeli viimasel real.

Pühapäevasel mängupäeval lähevad veel vastamisi Tallinna FCI Levadia - JK Tallinna Kalev ning Narva JK Trans - Tartu JK Tammeka.

Enne mängu:

Harju JK Laagri on Premium liigas 16 mänguvooru jooksul võidurõõmu tundnud vaid kahes kohtumises ning kogunud veel kolme viigiga üheksa punkti, asetsedes liigatabelis viimasel real. 28. mail alistasid nad võõrsil Pärnu Vapruse 1:0, 6. mail saavutasid nad üllatusvõidu Tallinna FCI Levadia üle.

Ka Paide Linnameeskond ei saa enda hooaja algusega hoobelda ning mai lõpus lahkus peatreeneri ametist Karel Voolaid, kelle asemele võttis klubi endise Tallinna FCI Levadia juhendaja Ivan Stojkovici.

Uue juhendaja all on Paide pidanud ühe kohtumise, kus mängisid Tallinna FC Flora vastu välja väravateta viigi. Stojkovic ütles pärast mängu, et tema hoolealused on paremad, kui praegune tabelikoht näitab.

Paide on sel hooajal 16 mänguvoorus võidukalt väljunud vaid kolmel korral, lisaks on klubi saanud seitse punkti viikide eest. 16 punkti on piisav seitsmendaks tabelireaks, kuuendal real asetsevast FC Kuressaarest on Paide kahe punkti kaugusel.

Viimati kohtusid Harju ja Laagri omavahel aprillikuu alguses, kui koduväljaku eelist ära kasutanud Paide sai magusa 1:0 võidu.