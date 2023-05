Paide Linnameeskond palkas uue peatreeneri

Stojković juhendas möödunud aasta algusest kuni juulikuuni Levadia U-21 meeskonda. Seejärel asus ta sama klubi esindusmeeskonna peatreeneriks ning oli ametis septembrini.

Koos Stojkovićiga jätkab kogu senine esindusmeeskonna treenerite ja tehniline personal: abitreener Ats Sillaste, väravavahtide treener Jüris Sahkur, fitness-treener Andrei Veis, videoanalüütik Egon-Eret Rinaldo ning füsioterapeudid Raiko Karpov ja Uku Pärn.

33-aastane Stojković avaldas Eestisse naasmise üle suurt heameelt. "On suurepärane tunne olla Eesti jalgpallis tagasi. Paide Linnameeskonnaga liitumise üle olen eriti rõõmus, sest tulen klubisse, mis on suurepäraselt organiseeritud ja juhitud ning kus töötavad pühendunud inimesed," lausus serblane. "Olen koostööks valmis ja põnevil ning usun, et saadame üheskoos korda häid asju!"

Linnameeskonna president Veiko Veskimäe lausus, et ehkki vangerdused treeneripingil hooaja kestel kätkevad endas alati teatud ajalisi ja valikulisi piiranguid, leiti Stojkovići näol õnneks sobiv kandidaat. "Nii-öelda vahevariandi palkamist soovisime esimeses lähenduses kindlasti vältida," kinnitas ta.

"Ivaniga varasemalt kokku puutunud asjaosalised kirjeldasid teda tema noorusest hoolimata kui väga professionaalset ning tänapäevast, atraktiivset ja tulemusele orienteeritud jalgpalli viljelevat treenerit, kes seab endale kõrgeid eesmärke," ütles Veskimäe. "Kogutud taustainfo leidis meie omavahelistes vestlustes ning neile järgnenud analüüsis kinnitust ja lisas usku, et oleme leidnud treeneri, kellega koos klubi ajalooraamatusse uued peatükid kirjutada. Soovin Ivanile head hoogu ning kutsun ka kõiki Linnameeskonna poolehoidjaid staadionitele, et meeskonda oma toetusega edasi aidata!"

Treenerivahetuse protsessi juhtinud Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams tõdes, et Ivan Stojkovići näol on tegemist tänapäevastele kõrgetele standarditele vastava treeneriga. "Ivani iseloomustavad väljendid nagu professionaalsus, tugev metoodiline võimekus ja töökus," märkis Kams.

"Ta tuleb meie juurde selge plaani ja kindla nägemusega, kuidas meie esindusmeeskond praegusest punktist edasi viia ning kindlasti toetab teda selles tõsiasi, et ta on Eesti kõrgliigajalgpalliga suurepäraselt kursis. Samas on tal ka väga tugev noormängijate arendamise kogemustepagas: ka see on meie klubi strateegilisi eesmärke silmas pidades ääretult oluline. Dobrodošli, Ivan!"

Enne esimest korda Eestisse jõudmist töötas Stojković Serbias FK Rudar Kostolaci U-19 noortemeeskonna peatreenerina. Serblase kogemustepagasis on ka videoanalüütiku amet Horvaatia ning Saudi-Araabia klubides, samuti erinevad treeneripositsioonid Serbia klubis OFK Bačka. Pärast möödunud aastal Eestist lahkumist pühendus ta UEFA PRO treenerilitsentsi omandamisele, millega on tänaseks päevaks jõudnud lõppjärku.

Paide Linnameeskonna esimene kohtumine uue peatreeneri käe all leiab aset 7. juunil, kui Premium liigas minnakse võõrsil vastamisi valitseva meistri ja liiga hetkeliidri Tallinna FC Floraga. 15 vooru järel paikneb Linnameeskond liigatabelis 15 punktiga seitsmendal kohal.