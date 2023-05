Voolaid lahkub Paide Linnameeskonna peatreeneri ametist

Järvamaa juurtega Voolaid võttis klubi esindusmeeskonna juhtimise üle 2021. aasta detsembrikuus. Järgnenud hooajal tüüris ta meeskonna esimest korda klubi ajaloos Evald Tipneri karika võidule ning tegi 2022. aasta eurosuvel klubi seni parima tulemuse Euroopa konverentsiliigas, kus jõuti kolmandasse eelringi. Käesoleva hooaja alguses võitis Linnameeskond Voolaiu juhendamisel Eesti superkarika.

Mullune Premium liiga hooaeg lõpetati Voolaiu juhtimisel viimases voorus tagatud pronksmedalitega, mis kindlustasid ühtlasi klubile koha eurosarjas ka tänavuseks aastaks. Kokku juhendas Voolaid Paide esindusmeeskonda 50 Premium liiga kohtumises.

Tänavune Premium liiga hooaeg on aga alanud Linnameeskonnale konarlikult ning pärast 14 vooru on klubi liigatabelis seitsmendal kohal.

Paide Linnameeskonna presidendi Veiko Veskimäe sõnul on treenerivahetuse näol tegemist kaalutletud juhtimisotsusega, milleni jõudmiseks võeti aega ning anti treenerite tiimile töörahu.

"Tippspordis on selge, et võetud ülesannetega kaasneb vastutus ning jalgpallimaailmas toob see paratamatult sageli kaasa vajaduse teha selliseid otsuseid, nagu oleme täna teinud," kõneles Veskimäe. "Jalgpalliklubi peatreeneri töö iseärasus on paraku selline, et ühel hetkel kõik klapib, pakud kõigile üha uusi imelisi emotsioone. Järgmisel hetkel aga avastad, et ehkki paned oma töösse kogu südame, ei klapi asjad ikkagi. Mõnikord õnnestub hea hoog taastada, sageli aga suurest tahtmisest ja tugevast pingutusest hoolimata seda ei juhtu."

Klubi president tõstis esile Voolaiu juhtimisel saavutatut. "Kareli panus meie klubi arengusse ning tema saavutused on kahtlemata midagi sellist, mida keegi temalt ega meilt ära võtta ei saa," lausus ta. "Tänan Karelit südamest imeliste hetkede ja klubile märgiliste esimeste karikate võitmise eest. Olulised peatükid klubi ajalooraamatusse on kirjutatud, nüüd on aeg uuteks peatükkideks."

Klubi teatab esindusmeeskonna uue treenerite koosseisu esimesel võimalusel.