Harju lõi Paidele juba avapoolajal viis väravat

A. Le Coq Premium liiga 20. voor sai punkti pühapäeval kahe kohtumisega. FC Kuressaare ja Nõmme Kalju FC leppisid väravateta viiki, aga Harju JK Laagri pakkus vooru ühe suurima üllatuse, alistades koduväljakul Paide Linnameeskonna koguni 5:2.

Harju JK Laagri pani koduväljakul võidule aluse juba avapoolajal. Skoori avas 10. minutil oma A. Le Coq Premium liiga 200. kohtumist pidanud Kaspar Laur, neli minutit hiljem kasvatas eduseisu penaltist Kristjan Kriis ning 22. minutil lisas kolmanda värava Karel Eerme, vahendab jalgpall.ee.

Henri Anier vähendas küll 28. minutil Paide kaotusseisu, kuid Harju vastas kiiresti: 35. minutil oli täpne Ramol Sillamaa ning avapoolaja lõpus lisas viienda tabamuse Abdul Wahid Binante. Teisel poolajal vormistas Anier penaltist kohtumise lõppseisu 5:2. Harju kerkis võiduga 25 punktile ning jätkab liigatabelis kuuendal real. Paide Linnameeskond jätkab 32 punktiga neljandal kohal.

FC Kuressaare ja Nõmme Kalju FC mängisid Kuressaare linnastaadionil 0:0 viiki. Avapoolajal kuulusid ohtlikumad võimalused külalistele, kuid Karl-Romet Nõmm hoidis kodumeeskonna värava puhtana. Viimati lõppes meeskondade omavaheline kohtumine Kuressaare linnastaadionil väravateta 2022. aasta septembris.

Tänavuse hooaja kaks eelmist omavahelist mängu võitis Kalju tulemustega 4:0 ja 2:0. Liigatabelis jätkab Kalju 35 punktiga kolmandal kohal, Kuressaare paikneb 18 punktiga eelviimasel real.