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Kümnekesi jäänud Levadia võitis, üheksakesi jäänud Kalju kaotas

Premium liiga
Tallinna FCI Levadia.
Tallinna FCI Levadia. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Jalgpalli Premium liiga liider Tallinna FCI Levadia alistas 16. voorus võõrsil Nõmme Unitedi 2:1.

Levadia jaoks algas mäng väga hästi, sest juba 15. minutil viis Maksimilian Skvortsov külalismeeskonna juhtima, aga 33. minutil leidis aset oluline pööre, kui keskkaitsja Victory Iboro teenis punase kaardi.

Unitedil õnnestus vähemuses mänginud vastast nõelata 62. minutil, mil seisu viigistas Zakaria Beglarišvili, kuid lõppsõna jäi siiski Levadiale. Viis minutit enne normaalaja lõppu lõi külaliste võiduvärava Abraham Nnamdi Nwankwo.

Levadia pikendas võiduseeria kümnemänguliseks. Seejuures on Levadia ainus meeskond, kes ei ole 16 mänguvooru jooksul kordagi kaotanud.

Nõmme Kalju kaotas koduväljakul Tartu Tammekale 1:2. Kalju läks Enrique Esono Lotar Eyang väravast 23. minutil ette, kuid viis minutit hiljem tasandas seisu Aleksandr Nikolajevi omavärav.

Täitsa mängu lõpus teenisid lühikese vahega punase kaardi Kalju kaitsjad Maksim Podholjuzin ja Danõlo Maštšenko. Viimane sai punase kaardi omade karistusalas tehtud vea eest ehk Tammeka teenis penalti. Kalju postide vahel seisnud Henri Perk tõrjus Pedro Manoeli penaltilöögi, kuid minut hiljem Manoel korvas oma eksimuse ja skooris tartlaste võiduvärava.

Paide Linnameeskond pani punkti nelja mängu pikkuseks veninud võiduta seeriale, alistades kodus Andres Järve omaväravast Harju Laagri 1:0.

Tabeliseis: 1. Levadia 42 punkti (16 mängust), 2. Flora 30 p (15), 3. Kalju 29 p (16), 4. Paide 25 p (16), 5. Tammeka 20 p (15), 6. Vaprus 20 p (16), 7. Harju 19 p (16), 8. Kuressaare 17 p (16), 9. United 16 p (16), 10. Trans 10 p (16).

Toimetaja: Henrik Laever

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