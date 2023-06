Flora ja Paide jätsid väravad löömata

Viigile vaatamata jätkab 39 punkti kogunud Flora tabeliliidrina, Levadiat edestatakse kahe punktiga. Paide on tabelis 16 punktiga kaheksandal kohal.

Tartu Tammeka alistas Kevin Mätase kahest väravast 2:0 Harju Laagri. Tammeka paikneb 16 punktiga üheksandal ja Laagri üheksa punktiga 10. kohal.

Nädalavahetusel karikavõitjaks tulnud Narva Trans sai võõral väljakul 1:0 jagu Tallinna Kalevist. Ainsa värava skooris Tristan Koskor avapoolaja esimesel üleminutil. Trans tõusis tabelis seitsmendaks, Kalev jätkab 24 punktiga kolmandal positsioonil.

Enne mängu:

Sel hooajal aeglaselt alustanud Paide Linnameeskond asetseb pärast 15 mänguvooru Premium liiga tabelis seitsmendal real ja on võitnud vaid kolm kohtumist.

Mai lõpus lahkus peatreener Karel Voolaid poolte kokkuleppel ametist ning klubi teatas mõned päevad hiljem, et on palganud peatreeneriks endise Tallinna FCI Levadia juhendaja Ivan Stojkovići.

Uus peatreener ütles ERR-ile, et klubil on paremad mängijad, kui tabeliseis näitab. "Me ei saa klubi hinnata ainult selle põhjal, mis on juhtunud viimastel kuudel. Mulle sai selgeks, et see on klubi, millel on väga hea organisatsioon heade ja tarkade inimestega. Nad teavad, mis on probleem ja kuidas seda lahendada," ütles serblane.

"Esmalt peame tagasi saama oma enesekindluse ja siis siduma mängu asju, mida soovib treener. See peab olema esimene eesmärk ja siis sammhaaval edasi. Lõppeesmärk on proovida jõuda tagasi eurokohtadele. Olen vaadanud mänge ja arvan, et osades kohtumistes polnud Paidel lihtsalt õnne," ütles juhendaja.

Paide viimane võit jääb kuu tagusesse aega ning klubi proovib halvale seeriale lõpu panna liigas seitsmemängulist võiduseeriat nautiva FC Flora vastu. Flora on 15 mänguvooru jooksul võitnud 12 kohtumist ning viigistanud kaks, kogudes sellega 38 punkti. Tallinna FCI Levadia alistas teisipäeval FC Kuressaare 2:0 ning on Florast liigatabelis vaid punkti kaugusel.

Flora treeneri Aiko Orgla sõnul peab klubi Paide mängustiiliga kiirelt kohanema. "Paide on saanud uue peatreeneriga nüüd mõnda aega koos treenida ning kindlasti näeme nende mängus muudatusi. Teatud asju saame eeldada, aga peame olema kohe mängu alusest valmis kiiresti kohanema. Hoolimata liigatabelist on Paide endiselt väga tugev vastane ja valmistume hoolega põnevaks kohtumiseks," ütles Orgla.

Viimati mängisid Flora ja Paide omavahel liigas aprilli lõpus, mis toona lõppes FC Flora 3:1 võiduga.

Kolmapäevasel võistluspäeval lähevad vastamisi veel Tartu JK Tammeka ja Harju JK Laagri, teises kohtumises võõrustab JK Tallinna Kalev äsja Tipneri karikavõistlustel võidutsenud JK Narva Transi.