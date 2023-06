Nette Peit: meie tugevus on kindlasti serv, diagonaalid ja tempod ka

Laupäeval toimuvaks mänguks valmistub Eesti naiskond teadmises, et Euroopa Hõbeliigas jätkatakse täiseduga. Põhja-Makedoonia koondis on projektina alles käivitumas - selle naiskonna mängutase jääb teiste alagrupiliikmete omale selgelt alla.

Nii sai Eesti koondise peatreener Alessandro Orefice võõrsil 3:0 võiduga lõppenud kohtumises anda võimaluse mitmetele vahetusmängijatele. "Olen [Nette] Peidi ja [Kätriin] Põllu üle väga rõõmus. Nad tulid väljakule," lausus Orefice ERR-ile.

"Samuti käis platsil meie sidemängija Melissa [Varlõgina] ja olen selle üle väga õnnelik. Kadi Kullerkann mängis samuti suurepärase kohtumise. Ta oli mängu parim, tõi kõige rohkem punkte. Platsil käis ka Nora Lember."

Nette Peit, kes Põhja-Makedoonia vastu tõi 12 punkti, omab mängijana juba Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri kogemust. Seda aastast 2019. Nüüd teeb ta sama protsessi läbi koondisega, kus suurem osa mängijatest on vahetunud.

"Praegu toimib kõik tiimi sees väga hästi," lausus nurgaründaja. "Kõik saavad hästi läbi. Ja kõik tahavad üksteist aidata ja ühe eesmärgi nimel võrkpalli mängida. Ma arvan, et meie tugevus on kindlasti serv. Ja diagonaalid. Ja tempod ka, ma ütleks."

Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri karastus on ka abitreener Marko Mettil. "No igal juhul on meil eesmärgid Hõbeliigas kõige kõrgemad," ütles ta. "Me ei karda seda välja öelda. Ja kindlasti edukas Hõbeliiga annaks ka hea sellise stardi suve teiseks pooleks."

Naiskonna laupäevast kohtumist Põhja-Makedooniaga näeb ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algusega kell 15.50.