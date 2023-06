Hannes Soomer võitles end teisel etapil mõlemas sõidus pjedestaalile

Kvalifikatsioonides sõitis Enemat Enos Motorsport esindaja välja kolmanda stardikoha ja pjedestaali kolmandal astmel õnnestus lõpetada ka esimene võistlussõit, ent teise stardi lõpetas Soomer juba koha võrra kõrgemal, kaotades võitjale finišis 18 ringi järel vaid 0,231 sekundit.

Tulemus on seda hinnatavam, et teist võistlussõitu alustas esikolmik kolmandast reast, sest põnevuse säilitamiseks vahetavad esiüheksa kolm kiireimat aeglasematega stardikohad.

Kahe etapi kokkuvõttes on Soomer nüüd punktitabelis teisel kohal (68 punkti) ja temast eespool on vaid sakslane Florian Alt (100 punkti), kellel on ette näidata kolm esi- ja üks teine koht. Punktitabeli liidrid kasutavad sarnast mootorratast – Honda CBR 1000 RR-R – mis on omamoodi üllatus, sest antud võistlusklassis pole Hondal jupp aega nii hästi läinud kui praegu. Kolmandana on aga punktitabelis Bastien Mackels (Yamaha YZF-R1M, Belgia), kes kaotab eestlasele kaheksa punktiga.

"Ma olen tõsiselt uhke meie meeskonna üle," ütles Soomer pärast võistlust, "Ja tänased sõidud andsid kinnitust, et suudame mõne aja pärast esikoha osas kaasa rääkida."

Esimeses võistlussõidus seda korraks ka prooviti, ent siis tuli kerge kontakti järel uuesti kolmandale kohale taanduda. "Oschersleben pole minu lemmikute seas ja ma pole sellel rajal palju sõitnud, lisaks olid ka tsikli seaded sellised, et ratta juhtimine nõudis jõudu ja väsitas omajagu," rääkis Soomer. "Teises sõidus läks aga tunduvalt paremini, sest kaotasin küll esimeste ringide käigus ühe kontakti tõttu palju aega, ent konkurentide rehvide kuludes õnnestus mul meie eeliseid aina paremini ära kasutada ja lõpuks ei olnud isegi Florian enam kaugel. Meeskond teeb ratta juures head tööd ja seepärast usun, et võitlus esikoha pärast pole ainult ilus unistus."

Kolmas etapp peetakse kolme nädala pärast (23.-25.06) Tšehhis Mosti ringrajal.