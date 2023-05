Hollandi poksiliit korraldab IBA hoiatusest hoolimata võistluse

30. mail algav Eindhoven Box Cup on järgmine etapp IBA ja selle kõrvale loodud World Boxingu võimuvõitluses. Esmaspäeval kehtestas IBA Uus-Meremaa, Saksamaa, Rootsi ning Hollandi alaliitudele keelu World Boxinguga seotuse tõttu. IBA sõnul on Hollandi poksiliit eriti liidu määrusi eiranud ning hoiatas neid turniiri korraldamise järgnevate tagajärgede eest.

"Reegleid ei saa kehtestada valikuliselt ja me järgime hea valitsemise põhimõtteid, kus on igal tegevusel tagajärjed, mis rakenduvad automaatselt," ütles IBA peasekretär George Yerolimpos. "Erandeid ei saa olla, meil on üks põhikiri, mis välistab mitmetähenduslikkuse."

Rahvusvaheline amatöörpoksi organisatsioon IBA ehk International Boxing Association on aastaid vaevelnud juhtimisprobleemide käes. Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) peatas IBA tunnustamise 2019. aastal ja korraldas 2021. aastal Tokyo olümpiamängude poksiturniiri ise. Detsembri alguses pikendas IBA lepingut oma ainsa sponsori, Venemaa riikliku gaasitootja Gazpromiga.

Kuna probleemid pole lakanud, plaanib osa liikmeid IBA-st väljuda ja luua uue organisatsiooni, mis soovib ka rahvusvahelise olümpiakomitee tunnustust. Eesmärk on säilitada koht olümpiaprogrammis.

Seni on World Boxinguga ametlikult liitunud vaid USA poksiliit, aga uue alaliidu juhatusse on kaasatud esindajad Ühendkuningriigist, Saksamaalt, Filipiinidelt, Rootsist ning Hollandist.

Hollandi poksiliidu juht Boris van der Vorst, kes on juba teatanud, et lahkub enda positsioonilt, et World Boxingu loomisele keskenduda, ütles, et IBA põhikirjas pole ühtegi määrust, mis keelaks alaliitudel võistlusi korraldada. Van der Vorst lisas, et seni pole IBA-l võistluste korraldamisega probleeme olnud.

"Tegelikult täpsustab IBA põhikiri, et IBA juhatus peaks ammendama kõik võimalikud vahendid, et tagada peatatud liikmelisusega alaliitude poksijate osalemise nende vastava lipu all toimuvatel võistlustel," selgitas Hollandi poksiliidu juht.

"Saame IBA otsust tõlgendada järjekordse katsena olümpiakvalifikatsiooni häirida, arvestades, et Eindhoven Box Cupil on oluline roll kvalifikatsiooniturniiride ettevalmistusel. Nagu ennegi, toodab see lihtsalt ebavajalikku stressi nii poksijatele, treeneritele kui ka kohalikele korraldajatele," lisas van der Vorst.

Kui 2024. aasta Pariisi olümpiaturniiri korraldab taas ROK, siis 2028. aasta Los Angelese mängudega seonduv pole lõplikult paigas ja poksi kohal ripub suur küsimärk. Ameerika Ühendriigid on aga suur poksiriik ja sooviks kindlasti ala säilimist koduse olümpia programmis.