Laak Poola liigast: see on see, mida otsisin ja sain

25 eluaastast hoolimata on talendikas Kertu Laak kogenud juba praeguseks klubivõrkpalli nii Soomes, Itaalias, Saksamaal kui ka viimati Prantsusmaa kõrgliigas.

Nagu Laak ise ütleb, saab ta sügisel meeldiva linnukese teha ka Poola kõrgliiga taha. Üheaastase lepingu sõlmis Laak Lõuna-Poolas asuva Bielsko-Biala klubiga.

"Ma arvan, tegemist on Euroopa top kolm liigaga. Just sellepärast, et Poola mängijad ise on hästi kõrge kvaliteediga," lausus Laak ERR-ile. "Nad ei pea mängijaid isegi väga välismaalt otsima. Kindlasti Prantsusmaa liigaga võrreldes on samm edasi. See on see, mida ma otsisin ja mille ma sain."

Bielsko-Biala on varasemalt tulnud Poola meistriks kaheksa korda, aga kõige hiljutisem jääb aastasse 2010. Siiski saavutati kevadel viimaste hooaegade parim koht, kui oldi neljandad.

Isiklikus plaanis ootab Laak võimalust tugeva treeneri käe all areneda. Mullu jäi sellest Prantsusmaal tema jaoks puudu.

"Plaanivad jätta enam-vähem sama võistkonna, mis see aasta oli. Aga diagonaalründaja positsioonile otsivad rohkem jõudu, rohkem kogemust," lausus eestlanna.

"Ma loodan, et ma siis saan neid mõlemaid pakkuda. Jõudu mul kindlasti on, kogemust. ma loodan ka, et ma seal saan veel juurde ja olen selles mõttes kasulik."

Juba laupäeval kohtuvad Laak ja Eesti koondnaiskond Euroopa Hõbeliigas võõrsil Põhja-Makedooniaga.