100. koondisemängu pidanud Kertu Laak liitub Poola tippklubiga

BKS Bostik Bielsko-Biala saavutas lõppenud klubihooajal Poola meistrivõistlustel neljanda koha. "Poola liiga on minu jaoks alati huvitav tundunud, nii et selle pakkumise üle ma pikalt pead ei murdnud. Ootan juba, et saaksin lähedalt näha Poola võimast võrkpallikultuuri ja mängida nii kõrgetasemelises võrkpalliliigas. Loomulikult ootan ka innuga, milline areng mind seal ees ootab," kommenteeris Laak.

25-aastane Laak alustas profikarjääri Audentes SG/Noortekoondises, kust ta 2013. aastal siirdus Kohila VK/E-Service'i. Tema esimeseks välisklubiks oli Soome klubi LP Viesti, kus ta mängis kaks hooaega, võites Soome meistrivõistluste hõbeda ja kulla.

Sellele järgnesid kaks hooaega Itaalias Reale Mutua Fenera Chieri ridades ja pool hooaega Saksamaal SSC Palmberg Schwerinis. 2021/22 hooajal naasis Laak koduliigasse ja esindas Viljandi Metalli. Eelmisel hooajal suundus Laak Prantsusmaale ja liitus RC Cannes'iga, kellega jõudis Prantsuse karikavõistluste finaali.