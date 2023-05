Pruus naasis vigastuspausilt neljanda kohaga

Võistluse võitis Ever Alejandro Gomez Diaz, kelle tulemuseks mõõdeti üks tund, 56 minutit ja 53 sekundit. Kaheksa sekundit hiljem finišeerinud Sergio Gutierrez Aguilar ja Francesc Guerra Carretero pälvisid vastavalt teise ja kolmanda koha. Pruus jäi võitjast 26 sekundi kaugusele.

"Olen vahepeal kõvasti vaeva näinud ja läksin võistlema suure treeningkoormuse pealt," ütles Pruus. "Kohe alguses sain aru, et värskusest jääb puudu. Suutsin esimestega küll kaasa minna, kuid kiirendustele oli raske vastata. Viimasele tõusule jõudes tekkisid juba väikesed krambid, sest oli kuum ilm ja ma pole viis nädalat võistelnud."

"Sain siiski oma rütmi kätte ning pjedestaalikoht jäi umbes 15 sekundi kaugusele. Olen siiski positiivne, sest trennis on tunne hea olnud ning treener ütles, et vigastusega pole me midagi kaotanud. Pigem olen isegi tugevam kui enne. Nüüd veel viimane lihv ja siis suuremaid eesmärke täitma," sõnas rattur.

Pruusi järgmised võistlused on MK-etapp Itaalias Finale Ligures ja Euroopa meistrivõistlused Prantsusmaal Laissac's.