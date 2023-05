Girol vahetus viimase etapi eel üldliider

Laupäevane mõõduvõtt toimus esialgu suhteliselt tasasel pinnal, aga teisel poolel pidid ratturid ründama esimese kategooria tõusu ja kuigi Roglici rattal tuli kett maha ja ta vahetas sõiduvahendit, oli ta ikkagi selgelt kiireima ajaga 44.23 finišis.

33-aastane sloveen edestas oma peakonkurenti ehk etapile roosas liidrisärgis startinud Geraint Thomast (INEOS Grenadiers) tervelt 40 sekundiga. Kolmas oli portugallane Joao Almeida (UAE Team Emirates; +0.42).

See tähendab, et Roglic pööras kaotusseisu 14-sekundiliseks eduks. Kuna pühapäeval kulmineerub velotuur Rooma linnatänavatel tasase maa sõiduga, siis on sloveen väga lähedal velotuuri üldvõidule. Almeida jääb maha minuti ja 15 sekundiga.