Alex Saaremaa: minu jaoks läks Belgia kogemus väga asja ette

Eesti võrkpallikoondise temporündaja Alex Saaremaa lõpetas Belgias oma esimese välishooaja ja on valmis alustama Kuldliiga mänge. Eestist eemaloldud hooaeg pakkus palju kasulikku.

Nädal tagasi kahes Lätiga peetud kontrollmängus oli Saaremaa üks Eesti koondise tulemuslikemaid. Esimene välishooaeg Lindemansi ridades andis kuuenda koha ja rohkelt nii mängu- kui ka elukogemusi.

"Kuna ma olin ikkagi väljas, siis seal pead vastutama iseenda eest. Seal ei ole nii nagu koduklubides, et võid natuke pahandusi teha ja pääsed ära. Seal pead iga elemendi eest vastutama. Üksinda elamine võõras riigis... võrkpallist sain ka palju kogemust juurde. Minu jaoks läks Belgia kogemus väga asja ette."

Koondises on temporündajate seas kõva konkurents, kus oma sõna tahab öelda ka Saaremaa. "Loodan, et olen igas elemendis paremaks muutunud ja nüüd tahaks seda parimas mahlas välja tuua. Mis on paremat kui Eesti koondis."

Laupäeval peetakse Kuld- ja Hõbeliiga mängu vahel ka kauaegsete koondislaste Kert Toobali ja Rait Rikbergi lahkumismäng, kus legendide meeskond kohtub Eesti U-17 poiste koondisega.

Tavaliselt vanemad annavad noorematele soovitusi, aga mida soovitaks Saaremaa veteranidele? "Ärge midagi ära murdke ja olge ikka tublid!" vastas ta.