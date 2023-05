Rahulikult kulgenud etapi sprindifiniši võitis itaallane

Aasta esimese suurtuuri kõige lamedamal etapil kogunes vaid 300 tõusumeetrit, misjärel sõideti ülejäänud etapp allamäge. Suurema osa sõidust juhtis neljast ratturist koosnev grupp, kuid peagrupp püüdis nad umbes viis kilomeetrit enne etapi lõppu kinni.

Sprindiga lõpetanud peagrupis ületas finišijoone esimesena Alberto Dainese, kelle ajaks jäi fotofiniši väärilises lõpus 4:26.08, teisena ületas finišijoone Jonathan Milan (Bahrain - Victorious), kolmandaks jäi Michael Matthews (Team Jayco AlUla).

"Viimastes meetrites pingutasin viimse piisani. Ma olin tõesti viimasel piiril ja nägin Johnny't (Jonathan Milan - toim) tulemas. Oli tore mõni sentimeeter ette rebida ja võit võtta," ütles Dainese, kelle jaoks oli see karjääri teine etapivõit suurtuuril. Eelmine aasta pälvis 25-aastane itaallane samuti Girol etapivõidu.

Viimast hooaega võistlev sprindilegend Mark Cavendish püsis konkurentsis viimase kilomeetrini, kuid jäi siis kiirematest siiski maha.





A sensational result for Alberto Dainese, who wins a photo-finish sprint at Stage 17 of the Giro d'Italia! @alberto_dainese | @TeamDSM | #giroditalia pic.twitter.com/UmmYs3aWhz