Ratasepp võtab järgmiseks katsumuseks ette suvise Surmaoru

Ultrasportlane Rait Ratasepp sõidab suve kõige kuumemal ajal Ameerikasse, et läbida ultrajooks Death Valley (Surmaorg) kõrbeorus, kus on mõõdetud planeedi kuumarekord.

Ratasepp stardib sel laupäeval Kohta-Nõmmel toimuval 24 tunni jooksul, kus püstitas eelmisel aastal Eesti rekordid 12 ja 24 tunni jooksus. Siis läbis Ratasepp 12 tunniga 143,528 km ja 24. tunniks jooksis ta välja 245,168 kilomeetrit.

Kodust 24 tunni jooksu võtab eestlane kui viimast olulist ettevalmistust juuni lõpus toimuvale ultrajooksule. 25. juuni varahommikul stardib Ratasepp Ameerikas California osariigis ultrajooksu läbi maailma kuumima kõrbeoru Death Valley, kus juunikuu keskmine temperatuur on 43,3 C. Samas kohas on mõõdetud ka planeedi kuumarekord 56,7 C.

Nagu mehele hingelähedane, korraldab ta selle katsumuse vaid iseendale. Ratasepa jooks algab 86 meetrit alla merepinda ning kulgeb mööda Badwater ultramaratoni rada, ent ei lõppe tavapärases finišis, vaid 4421 meetri kõrgusel asuvas Mount Whitney tipus.

Distantsi kogupikkus saab olema 224-235 km, sõltudes sellest, kas Ratasepp valib tippu jõudmiseks väga järsu 7 km raja või veidi inimlikuma kaldenurgaga 18 km pikkuse mägiraja. Tõusumeetreid tuleb distantsi jooksul võtta 6400 ja langusmeetreid 1960.

Niivõrd äärmuslikes kliimatingimustes sportimine on Ratasepa jaoks esmakordne, mistõttu ei taha mees ennustada katsumuse võimalikku finišiaega. Ainuke ajaorientiir on sama distantsi kiireim aeg: 33 tundi ja 32 minutit.