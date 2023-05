Tartu maastikumaratonil võidutsesid Fosti ja Ratasepp

Uuele poolmaratoni rajale, mis algas ja lõppes Elvas, pani end kirja 1022 jooksjat ja (kepi)kõndijat. Pühapäevasel päikeselisel päeval otsustati 21 km võitja jooksu viimastel kilomeetritel.

"Olen siin vanasti palju treeninud, need rajad olid mulle tuttavad. Tegelikult olin poole distantsi peal kindel, et jään teiseks, sest väga raske oli. Mõtlesin, et pean kannatama kuni suudan, et teised kätte ei saaks. Juhtus aga nii, et Rauno [Laumets] väsis ära ja eks sel korral maratonijooksja tugevus siis võitis," selgitas Fosti.

Fosti finišeeris ajaga 1:11.33, talle järgnesid Rauno Laumets (+00.23) ning Ülari Kais (+01.29).

Naiste konkurentsis võidutses 21 km distantsil Leila Luik (1:25.35). Teiseks tuli Kaari Kink (+03:40) ning kolmandaks Jana Treier (+06.58).

Pikima, 42 km distantsi, võttis ette 168 jooksjat. Võidu noppis Rait Ratasepp (2:37.51). Teisena lõpetas Mario Mustasaar (+04.11) ja kolmandana Joosep Tammemäe (+04.43).

"See ei olnud kindlasti maksimaalne pingutus, aga võtsin algusest peale oma tempo ja hakkasin seda hoidma. Täna sellest võitmiseks täiesti piisas," nentis Ratasepp. Lisaks mainis ta, et uus rada meeldib talle väga, sest kulgeb nüüd täielikult metsateedel.

Naistest lõpetas esimesena Anneli Ratasepp (3:25.34), teine oli Liis Siigur (+28.05) ning kolmas Marlen Mäesalu (+28.28)

Kokku registreerus Tartu maastikumaratoni põhidistantsidele (42, 21, 10 ja 5 km) 2423 jooksjat ja kepikõndijat. Järgmine Tartu Maratoni Klassiku sarja osavõistlus on Tartu rattaralli, mis toimub 28. mail.