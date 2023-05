Zirk osaleb kõrgetasemelisel tuuril: lühikese aja jooksul saab palju võistelda

Mare Nostrumi tuur on maailma tippujujate seas vägagi hinnatud mõõduvõtt, sest kolm võistlust on paigutatud ühe nädala sisse. Tuur algab Prantsusmaal, seejärel liiguvad ujujad Hispaaniasse ning lõpetavad võistlusnädala Monacos.

23-aastast Zirki suur võistluskoormus muretsema ei pane. "Kui targalt tegutseda, siis ei ole hullu, aga viimasel etapil on paljudel ikka toss väljas. Tuleb olla positiivselt meelestatud ja teha tarkasid valikuid," selgitab kanadalase Tom Rushtoni näpunäidete järgi harjutav eestlane.

Juuli keskel Jaapanis toimuval MM-il tahab Zirk näidata end parimast küljest ja leiab, et Mare Nostrumi tuur on maailma tippujujate seas seepärast populaarne, et ujujad saavad lühikese aja jooksul katsetada palju erinevaid taktikaid ja täiustada individuaalseid detaile.

"Võistlused on väga väikeste vahedega ja paljud ujujad teevad kõik kolm etappi, seega on huvitav seda kõike koos teha. Lühikese aja jooksul saab palju võistelda ja etapilt etapile täiustada erinevaid detaile," sõnab mullu Euroopa meistrivõistluste finaali murdnud ujuja.

Mare Nostrumi tuur:

13.-14. mai: Canet-en-Roussillon

17.-18. mai: Barcelona

20.-21. mai: Monaco