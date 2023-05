Siim-Sander Vene kaugvise aitas Hapoeli Meistrite liigas finaali

Eelmisel hooajal tiitlivõitjaks tulnud Tenerife juhtis avaveerandi järel 18:15. Hapoel tegi teisel veerandil vahe tasa ning poolajaks oli Vene koduklubi ees 34:30. Hapoelil oli viimase veerandaja eel 10-punktiline edu, kuid siis haaras Tenerife juhtohjad ja läks veerandaja keskpaigaks juhtima.

Veel minut enne lõppu oli Tenerife edu nelja peal, aga Vene näitas otsustaval hetkel külma närvi ja tabas 46,7 sekundit enne lõppu kaugviske, mis koos veaga tõid tabloole viiginumbrid 67:67. Tenerife sai järgmisel rünnakul punktiga ette, aga lõppsõna kuulus siiski Hapoelile, kui võidukorvi eest hoolitses Khadeen Carrington.

Inject these plays into our s please: - ! #BasketballCL | @JerusalemBasket pic.twitter.com/oaKIginX8f