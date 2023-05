Pärnu Sadam viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

Kodupubliku ees mänginud Pärnu juhtis avaveerandi järel 19:15, kuid Tartu tegi teisel veerandil vahe tasa ning läks poolajaks kaheksa punktiga juhtima 44:36. Pärnu alustas teist poolaega uue hingamisega ja kolmanda veerandi lõpuks olid tablool viiginumbrid 64:64. Veel viimase veerandaja keskpaigas juhtis Tartu 75:74, aga Pärnu pani viimastel minutitel oma paremuse maksma ning võitis kohtumise 85:79 (19:15, 17:29, 28:20, 21:15).

Mihkel Kirves sooritas võitjate poolel kaksikduubli 21 punkti ja 12 lauapalliga. Kolmepunktijoone tagant head viskekätt näidanud Robert Valge ja Sverre Aav lisasid mõlemad 15 punkti. Tartu edukaimad olid Jitaurious Gordon ja Andri Voinalovõtš 23 punktiga.

"Oleme kodupubliku ees kaks play-off mängu kaotanud, et hea tunne on siin võita ja kodupublikule näidata, et oleme vaatamist väärt. Pärnu rahvas on korvpallirahvas ja seda on tore vaadata," rääkis Pärnu kapten Mihkel Kirves. "Kodupubliku toel tulime mängu tagasi ning saime õnnestumisi nii ründes kui ka kaitses. Me ei saanud siin kehvasti mängida. Meie eesmärk oli lõpuni võidelda ja sellega me võidu lõpuks võtsime. Meile meeldivad viiendad mängud, sel hooajal juba teist korda. Elame ja näeme, mis viiendas mängus tuleb."

"Alustasime kolmandat veerandit hästi, viskasime sisse, aga lasime iga enda õnnestumise korral Pärnul ka õnnestuda," märkis Tartu kapten Märt Rosenthal. "Kui sa lubad sellisel satsil kodusaalis mingisuguse tuhhi üles saada, siis noh... Nagu mängu lõpp näitas, me ei suutnud mängu lõpetada, aga nemad suutsid. Sellepärast tuleb nüüd juba kahe päeva pärast uus mäng. Peame paremini valmistuma," lisas Rosenthal.

Poolfinaalseeria otsustav viies kohtumine toimub reedel Tartus TÜ spordihallis. Võitjameeskond kohtub finaalis BC Kalev/Cramoga, kaotaja mängib pronksmedali nimel Viimsi/Sportlandiga.