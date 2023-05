Vägilase jooksu võitsid Narvas Grauen ja Sizask

Nagu eelmiselgi aastal, võidutses Narvas taas Oliver Grauen ajaga 38.27,3. Tihedas konkurentsis saavutas teise koha Carry Saluste aeg 38.49,1, kes noppis mullu kõigil etappidel teised kohad ning tuli ka sarja üldvõitjaks.

Grauen tõdes, et rada oli tehniline ja raske, kuid alati on ruumi arenguks. "Mulle võib veel raskemaid takistusi panna, see on vaid väljakutse ja areng," sõnas võitja. Kolmanda koha sai Narvas pikal rajal Sander Kaur 40.15,3-ga.

Naiste seas võidutses Külli Sizask ajaga 49.15,9, teiseks tuli Karolina Pungal (53.24,2) ja kolmandana finišeerus Anette Peltsen (53:51,2).

Neljakilomeetrise lühidistantsi võitsid Kaspar Grauen ja Kristin Peterson.