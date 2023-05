Eurovisioon on Guardiolale pinnuks silmas

Guardiola hoolealused kohtuvad järgmise nädala kolmapäeval Meistrite liiga poolfinaali kordusmängus Madridi Realiga. Kolm päeva varem ehk pühapäeval läheb City koduses liigas võõrsil vastamisi Liverpooli sinise meeskonna Evertoniga ning järgmisel nädalavahetusel Londoni Chelseaga.

City palus Premier League'i juhtidelt võimalust Evertoniga laupäeval mängida, kuid samal päeval Liverpoolis toimuv Eurovisiooni lauluvõistlus välistas selle. "Ma ei taha öelda, et kohtumine Realiga on häiriv, sest meil on aega, aga seda aega pole piisavalt palju, sest peame pühapäeval [Evertoniga] mängima. Ma ei saa sellest aru," rääkis Guardiola mängueelsel pressikonverentsil.

"Me ei võitle Premier League'i või UEFA-ga, aga ma olen üsna kindel, et La Liga ja Premier League tahavad oma meeskondi aidata. Ma ei usu, et nad tahavad meie mängugraafikut võimalikult ebamugavaks teha. Probleem peitub hoopis mängude tiheduses. Me ei saa laupäeval mängida, sest Liverpoolis toimub Eurovisioon ja politseil ei ole piisavalt korravalvureid, et korraga kahte suurüritust turvata," lisas hispaanlane.

Guardiola andis mõista, et tema eelistus oleks, kui Premier League oleks sama paindlik kui teised Euroopa liigad. "Premier League'is ei käituta nii nagu Prantsusmaal või Saksamaal, kus mängitakse reedel, kui meeskonnal on järgmisel nädalal euromäng. Inglismaal on Premier League kõige tähtsam ning ajakava on ajakava. Me ei saa midagi muuta."

City on koduses liigas neli mängu enne hooaja lõppu 82 punktiga tabeliliider, kuid ühe mängu rohkem pidanud Londoni Arsenal on neist vaid punkti kaugusel. Meistrite liigas on samuti kõik veel lahtine, sest sel nädalal peetud avamäng Realiga lõppes 1:1 viigiga.