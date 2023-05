OM-ist unistav viievõistleja Jõgisu tutvustas "Ringvaates" ala spetsiifikat

"Tänapäeval enam väga ei teata, mis see [ala] on. Mina ka ei teadnud ja ilmselt polekski teada saanud, kui mu isa poleks olnud viievõistleja," rääkis Jõgisu "Ringvaates". "Tema lugusid kuulates tekkis mul ka huvi, et võiks proovida. Enne viievõistlust ma ujusin, aga ainult basseini nühkimisest ma tüdinesin ära, siis ma Imre Tiidemanni käe alla viievõistlusega tegelema sattusingi."

"See, kuidas viievõistlus seob nii erinevad alad ühtseks tervikuks, on mulle väga südamelähedaseks saanud. Ülim spordiala: see esitab nii palju väljakutseid, on nii vastupidavust kui tehnilist poolt ning pead ka vaimselt väga tasakaalukas olema," iseloomustas ta ala.

Novembris võitis Jõgisu Poolas moodsa viievõistluse EM-il vanuseklassis U-24 hõbemedali, juunis saavutas ta juunioride EM-il kuuenda koha.

"Kvalifikatsioon on ühe päeva jooksul, poolfinaal samuti ning finaal peab toimuma 90 minuti jooksul. Kõik ratsutavad järjest parkuuri läbi, siis jooksevad kõik vehklemissaali, boonusring läheb seal üsna kiiresti, sealt minnakse ujumissaali. Need, kes enne ära vehklevad, on juba esimeses vahetuses ehk tihti on nii, et kui viimased vehklejad jõuavad basseini juurde, esimene vahetus juba stardib. Pärast seda minnakse laskejooksu, umbes 15 minutit on pealelaskmiseks aega ja siis läheb lahti," kirjeldas Jõgisu viievõistluse meeletut tempot.

TalTechis rakenduskeemiat ja geenitehnoloogiat õppiva Jõgisu sõnul unistab ta olümpiamängudele pääsemisest. "Kui tulemused lähevad paremaks ja näed, et on reaalne võimalus sinna saada, tuleb unistus tagasopist välja ja jõuab ettesoppi. Praegu on unistus väga tugev," tõdes ta.