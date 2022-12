EOK premeerib moodsat viievõistlejat Johanna Maria Jõgisud

Eesti Olümpiakomitee premeerib Poolas Drzokowis peetud moodsa viievõistluse U-24 Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitnud Johanna Maria Jõgisud 2000 euroga ja tema treenerit Imre Tiidemanni 1000 euroga.

EOK president Urmas Sõõrumaa tunnustas sportlast saavutuse eest. "Oleme rõõmsad, et Eesti tänavune võimas medalisaak täienes moodsas viievõistluses võidetud hõbemedaliga. Loodan, et võitudega kaasnev preemia on Johanna Mariale suureks abiks edasiste eesmärkide täitmisel. Edu sulle sportlasteel," ütles Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK Täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel juuniorideklassis Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 2000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.

Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel Kultuuriministeerium.