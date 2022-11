EM-hõbe Jõgisu: eriti rahule jäin parkuuri ja poolfinaalis laskmisega

Johanna Maria Jõgisu võitis Poolas Drzokowis peetud moodsa viievõistluse U-24 Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali. See on peale juunioriklassi medaleid tema esimene medal vanemate seas.

"Võistlus algas poolfinaalidega, kust pääsesin kindlalt teise tulemusega 18 finalisti hulka. Finaalvõistluse esimeseks alaks oli ratsutamine, kus kogusin puhta parkuuri eest maksimaalsed 300 punkti," kommenteeris 20-aastane Jõgisu oma etteastet.

"Järgnes vehklemise boonusring, kus vastavale ranking round'i tulemusele suutsin koguda veel neli lisapunkti. Kolmandaks alaks oli ujumine, kus parandasin isiklikku parimat tulemust. Viimaseks ja otsustavaks alaks oli laskejooks, kus läksin rajale kaheksandalt positsioonilt 42-sekundilise händikäpiga esimesest võistlejast."

"Alustasin jooksu kohe hea tempoga, hakates konkurente püüdma," jätkas Jõgisu. "Teise lasketiiru jõudsin viiendal-kuuendal positsioonil ning kolmandas tiirus võistlesin konkurentidega juba külg-külje kõrval medali eest."

"Neljandast lasketiirust väljusime rootslase Marlena Jawaidi ja šveitslase Lea Egloffiga koos ning viimasel 600 meetril käis rebimine nii hõbedale kui ka pronksile. Kiireima jooksutulemusega tulin kokkuvõttes hõbemedalile. Euroopa meistriks tuli hispaanlanna Laura Heredia."

Jõgisu jäi kokkuvõttes rahule. "Eriti jäin rahule puhta ja sujuva parkuuriga ratsutamises ning super laskmisega poolfinaalis."

Nüüd võetakse natukene aega taastumiseks ning siis hakatakse koos treener Imre Tiidemanniga valmistuma järgmiseks hooajaks, mis saab olema üsna tihe ja pingeline, sest algab kvalifikatsioon olümpiamängudeks. Samuti jätkab Johanna õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis rakenduskeemia ja geenitehnoloogia erialal.

Johanna Maria Jõgisu on tänavu üks neljast Sihtasutuse Noored Olümpiale stipendiaadist, keda toetatakse Pariisi olümpiale jõudmiseks. Sihtasutus Noored Olümpiale on ettevõtjate Paavo Pauklini ja Valdur Jahti poolt asutatud noorte tippspordi tugisüsteem, mille eesmärgiks on aidata Eesti sporditalentidel oma unistustele lähemale jõuda ja võimaldada neil kasvada rahvuslikeks eeskujudeks nii spordis kui selle väliselt.