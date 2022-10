Olümpiakohta sihtiv Eesti viievõistleja: ainult taevas on piir

"Eks meie peres on sport alati tähtsal kohal olnud ning kui ma noorest peast ainult ujumisest ära tüdinesin, siis 5. klassist isa eeskujul, kuna ka isa oli nooruses viievõistleja, siis otsustasingi, et ka mina soovin seda teha ning nii ma Imre Tiidemanni käe alla treenima sattusingi," rääkis Jõgisu. "Esimesed aastad olid kergemad, ainult jooksmine, laskmine, ujumine. Siis tuli juurde vehklemine, lõpuks ka ratsutamine. Käisin vahetusaastal Itaalias treenimas, õppimas kohaliku viievõistluse tiimi juures. Seal ma sain aru, et on võimalik ka läbi lüüa minul ja kui ala meeldib, siis ainult taevas on piir."

"Maksimalist – ta tahab maksimumi, ta ei anna alla, ei tee järeleandmisi. Ta tahab teha kõike perfektselt," kiitis Tiidemann.

20-aastase Tallinna Tehnikaülikooli tudengi Johanna Maria Jõgisu eesmärk võistelda juba vähem kui kahe aasta pärast Pariisi olümpiamängudel on tema treeneri Imre Tiidemanni sõnul igati reaalne. Juunioride vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel saavutas Jõgisu kuuenda ning hiljuti Poolas toimunud maailmameistrivõistlustel kaheksanda koha.

"Treener tahab alati rohkem. Oli reaalselt võimalus medal, aga kahjuks seekord ei läinud nii.

Nüüd ta on kaks aastat käinud ka võistlemas täiskasvanute klassis tiitlivõistlustel. Põhieesmärk on Pariisi olümpia ja nüüd on tal juba kaks aastat kogemusi käinud hankimas just täiskasvanute arvestuses, kuigi ta on alles juunior," rääkis Tiidemann. "Me oleme pildis, meiega arvestatakse ja juba praegu oli näha, et konkurendid vaikselt vaatasid, kuidas ta teeb soojendust ja nii edasi."

Küsimusele, mis talle viievõistluse juures kõige rohkem meeldib ja mis on selle spordiala juures kõige raskem, vastas Jõgisu: "Eks ta ole üsna mitmekülgne ala. Seal on nii tehnilist poolt kui ka vastupidavuslikku poolt ning see mitmekülgsus mulle meeldibki. Just et sa ei ole iga päev ühes rutiinis kinni, vaid sul on erinevaid alasid, mida teha... Ja noh, viievõistlejatel on alati aega vähe. Nii et võib-olla see aja sobitamine kõige jaoks ongi kõige raskem, aga eks sellega saab ka hakkama."

"Hetkel on selleks jooks, laskejooks siis kokkupanduna," vastas Jõgisu, mis on tema lemmikala viievõistluses. "Kuna see on ka viimane ala, siis seal on võimalik päris palju ära teha."

Praegu vehklemisest, ratsutamisest, ujumisest ja laskejooksust koosnev moodne viievõistlus on spordialana pidevas muutumises. Ikka selle nimel, et püsida olümpiaprogrammis. Revolutsiooniline muutus saab teoks lähitulevikus, kui ratsutamise asemel hakkavad viievõistlejad takistusriba läbima.

"See on ära otsustatud, et ratsutamine vahetatakse välja takistusriba vastu peale Pariisi olümpiat. Praegu on küsimus, kas noorematel tuleb juba takistusriba võistlustel sisse enne Pariisi olümpiat – alates seal vanuseklassid U-17, U-19 ja võib-olla ka juuniorid või tuleb kõigil peale Pariisi olümpiat," selgitas Tiidemann.

"Praegu ma veel oma treeningkavasse takistusriba pole lisanud, aga eks pärast Pariis 2024. aastat selgub, mis ja kuidas edasi," arvas Jõgisu.