Sukles valitsuse plaanist: kõige karmima löögi saavad võistkonnaalad

Uus koalitsioon soovib keelata hasart- ja veebiennustusmängude ning kiirlaenude reklaamid. Teiste seas mõjutab see palju ka spordivaldkonda, sest spordiennustusfirmad on spordi agarad toetajad, eriti võistkonnaaladel. Vikeraadio hommikuprogrammis teemat lahanud Eesti Olümpiakomitee peasekretäri Siim Suklese sõnul peaks valitsus sel viisil toimetades pakkuma välja ka kompensatsioonimehhanismi.

Mis seisus oleme, oodates uue valitsuse ametisse asumist?

Oleme murelikud, kuna ka meie lugesime mõtestatult koalitsioonilepingu läbi. Ka meil tekkis küsimus, kas kokkupanijad on selle läbi lugenud? Aga ütleme nii, et me veel päris mustas masenduses ei ole. Aga kui räägime spordiennustusfirmade panusest Eesti sporti, siis panus aastas on maksimaalselt kolm miljonit, mis on päris suur raha. Oluline on just see, et nad on just nendel aladel, mis ei saa riigi poolt eriti suurt toetust - pallimängualadel. Riik toetab noorte- ja individuaalsporti, aga võistkonnaalad saavad kõige karmina löögi, kui see idee, mis on praegu koalitsioonilepingusse pandud, realiseerub.

Kolm miljonit kõlab iseenesest hirmuäratavalt, aga kui suur on see maht üldisest spordirahast?

Kui räägimine üleriigiliselt, siis räägime circa 280-300 miljonist eurost. Aga arvestage, et seal on hästi palju sees ka noortespordis liikuvat raha, mis on kohaliku omavalitsuse raha. Kui vaatame püramiidi, siis kõige rohkem liigub kohaliku omavalitsuse raha, siis sponsorite raha, lastevanemate raha, riigiraha. Sponsorite raha on üks väiksemaid, aga ikkagi kuskil 50-60 miljonit ja sellest omakorda kolm miljonit on spordiennustuste raha.

Palun värskendage mälu. Mis hetkest on ennustusportaalid meie sporti panustajatena lisandunud? Kas see hakkaski tasahilju juhtuma siis, kui riigifirmad on rahadega tagant kadusid?

Need ei ole otseselt seotud. Aga olümpiakomitee vaatest on kõige lihtsam öelda, et esimene EOK toetaja 1997. aastal ehk eelmisel sajandil oli Olympic Casino, kes tegi oma esimese kasiino Pirita purjespordikeskuses ja tuli ka EOK sponsoriks. Online betting sai õitsele viis-kuus aastat tagasi. Alles siis sisenesid Eesti sporti. See on hästi palju seotud ka IT-arenguga pluss kogu maailma sporti kättejõudmisega sinu taskusse või ekraanile.

Anna mulle provokatsioon andeks. Kas oma olemuslikult hasartmängude propageerimine käib spordi juurde? Kui tahan hakata juuksekarva lõhki ajama, siis hasartmängusõltuvuses inimesed ei ole ju tore nähtus. Selleks on astutud samme, et olukorda paremaks muuta ja siis ... peaaegu iga meie spordisärgi peal on teist suunda toetav logo.

Lähme hästi kaugele. Eesti kultuuris ja spordis liigub raha, mis tuleb läbi kultuurkapitali. Kultuurkapital on loodud esimese vabariigi ajal ja elab tubaka-, alkoholiaktsiisist ja hasartmängumaksust. Ehk tegelikult on Eesti kultuuris juba ammu puhastumine, kus pahede pealt võetakse makse...

Mitte silmakirjalikkus?

Ei, kindlasti mitte silmakirjalikkus. Kõik, mida sööme-joome-suitsetame - aktsiisist makstakse loomeisikutele toetust. Spordis samamoodi - ärme võtame iseenesest, et betting on ainult negatiivne. Betting on samasugune ajaviitmise vorm. Lihtsalt probleem, mida püütakse lahendada - et inimesed ei satuks üle piiri. Kui loeme koalitsioonilepingut, siis teravik on pigem kiirlaenufirmadel ja nende võrku jäänud inimeste päästmisel. Natuke pandi minu meelest spordiennustus sinna ülejala sisse. Kuna koalitsioonilepingut tehti kaks nädalat, siis ei suudetud kõiki mõjusid hinnata.

Kui koalitsioonilepingut edasi lugeda... väga valusast teemast nagu treenerite toetused-palgad - kas sealt mõne sõna selle kohta ka leiame?

Otseselt ja üheselt arusaadavalt ei leia. Seal on üks punkt spordilõigu all, mida olen lugenud paremalt-vasakult, ülalt-alla. Viimase nelja päeva jooksul ei ole spordirahvas täpselt aru saanud, mida see punkt tähendab. Kõik ülejäänud sporti puudutavad neli-viis punkti on arusaadavad, aga tõesti võinuks olla treenerite suhtes natuke selgemalt väljendatud. Meie soov oleks olnud, et räägiksime treenerist kui haridustöötajast, õpetajast, mitte kui kultuuritöötajast.

See on segane ja on lootus, et see laheneb ühel hetkel uuesti üle lugemise näol positiivse poole peale?

Pigem on koalitsioonileping raamistik ja nüüd hakatakse iga punkti lahti kirjutama. Ärme ole ka mustas masenduses. See, mis on praegu koalitsioonilepingus - ta annab mingid mõtted ja suunad. Ja mis seal salata - statistika näitab, et valitsus peab Eestis vastu maksimaalselt kaks aastat. Kas kõiki asju jõutakse ära teha õnneks või kahjuks, aga meie poolt vaadates, et need punktid, mis on sinna pandud - et saaksime teha õige tegevuskava. Kui on soov midagi arendada, siis sinna peab mingi rahanumber taha tulema.

Kui neid plaane sätiti, kas mingil moel kutsuti teie inimesi ka laua taha?

Mis seal salata - olles spordi katuseorganisatsioon ja mingis maailmas öeldakse, et oleme lobistid. Lobisti töö ongi saada oma punktid sisse kõigepealt parteide valimisplatvormidesse ja teistpidi andsime sisendi teatud sõnastusele koalitsioonilepingus. Aga nagu ikkagi peale valimisi on - kõigil on näpud püsti ja palju enam ei kuulata, sest hääled on ju käes. Aga mingid meie sõnastused seal õnneks on.

Nii et päris puhkusel teie lobist ei olnud.

Me ei ole kunagi puhkusel.

Kui see kõik läheb nii nagu kultuuriministeeriumis spordi eest vastutav asekantsler ütles, et ärge enne paanitsege... aga kui ennustusfirmad ei saa oma logosid enam pallimängumeeskondade ja -naiskondade särkidele panna, siis mis saab?

Alati on jube lihtne teatud asju ära rikkuda, aga sellele alternatiivi pakkumine või väljamõtlemine on raske. Õnneks on kultuuriministeeriumis Tarvi [spordi asekantsler Pürn] olnud väga selge, et siis tuleb välja mõelda kompensatsioonimehhanism. Ma loodan, et nii palju seda valitsemistarkust on, et kui ühe ära keelad, siis pead midagi asemele leidma. Kolm miljonit eurot, mis läheks võistkonnaaladelt välja, oleks nende jaoks väga suur pauk. Ma ei kasutaks sõna "katastroof", aga nad jõuaks viis-kuus aastat tagasi oma eelarvete juurde, mis tänapäeva mõistes ei ole enam mõeldavad.

Kui neid kirju seal särkidel ei ole, siis ei ole ka Pafil või Olybetil põhjust meeskondi edasi toetada?

Metseenlus saab millalgi otsa. Kui vaatad Exceli tabelit ja sul väljundit ei ole, siis miks sa peaksid selle raha sinna panema? Kuigi nende firmade eestlastest omanikud on väga spordisõbralikud - miks muidu nad sporti toetavad -, aga kuskil hakkab äriloogika toimima.