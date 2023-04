Levandi: hasartmänguseadus on Eesti tugevus, naabrid vaatavad meie poole

Kahekordne olümpiapronks ning mänguettevõtte Paf Eesti juht Allar Levandi ütles esmaspäeval ETV saates "Terevisioon", et kuigi hasartmängude ja spordiennustuse valdkondades on vaja aeg-ajalt muudatusi sisse viia, ei oleks reklaamide keelustamine hea mõte.

Eelmisel nädalal sõlmitud koalitsioonilepingus toodi välja, et kiirlaenude, veebiennustusmängude ja hasartmängude reklaamid keelustatakse, et ennetada inimeste sattumist ebaõiglastesse võlaskeemidesse. Allar Levandi ütles, et temale teadaolevalt selliseid muudatusi siiski sisse ei viida, kuid valdkonnas tuleb aeg-ajalt muudatusi teha.

"Reklaamiseaduse peame üle vaatama, aga seal on mõlemal poolel argumendid, kas seda teha või mitte teha, mida üldse teha, mis see reklaam üldse on, kuidas see mõjub ja kellele mõjub. Asju tuleb üle vaadata," ütles Levandi.

Ta sõnas, et hasartmänguettevõtted tunnevad, et peavad ühiskonnale midagi tagasi andma. "Anname kultuurkapitali kaudu, erinevate maksude kaudu, vajadus anda ühiskonnale tagasi on hasartmänguettevõttele sisse kodeeritud. Tunneme seda ise, et seda on vajalik teha ja seda ka teeme," lisas Paf Eesti juht.

Levandi selgitas, et alates taasiseseisvumisest on Eestis paika pandud tugev hasartmänguseadus, mis tulenes eelkõige soovist Eesti turgu kaitsta. "Eestis on väga hea hasartmängu seadus, väga hea hasartmängu reklaamiseadus ja see, et neid väikselt tahame muuta, on väga okei. See on Eesti tugevus, meie naabrid vaatavad kõik meie peale," ütles Levandi.

Paf Eesti juht ütles Juhan Kilumetsale, et valdkonnas on tugev eneseregulatsioon. "Inimesed võib-olla ei pane tähelegi, aga me paneme tähele igasuguseid hüüumärke ja ülivõrret ja seda üksteisele ka ütleme viisakalt. Meie sisemine konkurents on sedavõrd suur ja hea, et ise reguleerime. Pole mõtet lahtisest uksest sisse tormata, meil on kõik asjad olemas juba," ütles Levandi,

Ta lisas, et suur tähtsus on ka vastutustundlikul mängimisel. "Meil on väga palju võimalusi tööriistakastis, millega saad ennast korrale kutsuda. Kõigepealt on maksu- ja tolliametis võimalik panna ennast nimekirja, mis tähendab enesevälistust. Lisaks on igal operaatoril eraldi päevalimiidid, kaotuselimiidid, kuulimiidid. Võidulimiite muidugi pole, võid võita, kui palju tahad."

"Vastutustundlik mängimine on see, mis on meie tulevik ja kindlasti on ka meelelahutuslik suund. Me transformeerume ühest liigist teise kõikide oma vastutustundlike suundadega," sõnas Levandi.

Kahekordne olümpiapronks kahevõistluses ütles, et viieprotsendiline hasartmängumaks on Eesti sektorile hea, sest toodab eksporti. "Need, kes on võtnud Eestis litsentsi, kelle mängijad on Eestist väljas, toovad seda maksu Eestisse sisse. Meie sektor on ekspordisektor," ütles Levandi, lisades, et maksu tõstmisel võivad osad litsentsiomanikud hakata töötama kohtadest nagu Malta või Curaçao, kus saaksid litsentse parematel tingimustel.