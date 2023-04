Neljapäeval algava golfi Mastersi soosikuteks on taas Scheffler ja McIlroy

Tiitlikaitsja Scheffler on PGA tuuril viimase 14 kuu jooksul teeninud rohkem turniirivõite kui ükski teine golfar. Võidu korral saaks temast Jack Nicklausi, Nick Faldo ja Tiger Woodsi järel alles neljas mängija, kes suutnud Mastersil triumfeerida kaks aastat järjest.

"Pärand ei ole samas põhjuseks, miks ma golfi mängin. Pärand on keeruline - saja aasta pärast olen ma nagunii unustatud," sõnas maailma esinumber turniirieelsel pressikonverentsil. "Iga kord, kui sinu nime mainitakse Tigeri, Jacki ja Nick Faldoga samas vestluses on eriline, aga see ei ole minu jaoks motiveerivaks faktoriks. Tahan siin lihtsalt endast parimat anda ja hea suhtumisega veidi lõbutseda. Mis iganes ka ei juhtuks, lepin sellega."

Maailma golfimeedia hinnangul on teiseks suursoosikuks taas Rory McIlroy, kes saavutas mullu teise koha. Kui põhja-iirlane suudaks Mastersi võita, saaks temast alles viies golfar, kes täitnud niinimetatud Grand Slami ehk karjääri jooksul võitnud kõik neli suurturniiri. Viimasena sai sellega aastal 2000 hakkama Tiger Woods, kes võidutses Mastersil üllatuslikult ka neli aastat tagasi, kuid on viimastel aastatel võidelnud erinevate vigastustega.

"Kui Tiger ei peaks kõigist nendest mägedest üles-alla käima, arvaks ma, et ta on üks favoriitidest. Tal on kõik löögid varrukast võtta, nii künklik rada on aga füüsiliselt nõudlik. Me ei saa iial Tigerit maha kanda ja ta on võimeline uskumatuteks asjadeks," jagas McIlroy esmalt Woodsile kiidusõnu.

McIlroy kaks viimast suurvõitu jäävad aastasse 2014 ning Grand Slami on ta jahtimas juba üheksandat korda. Selle saavutamiseks loodab ta järgida Woodsile edu toonud valemit. "Üks asi, mida Tiger on Augustas väga hästi teinud, on distsipliinist kinni pidamine," sõnas McIlroy BBC-le. "See rada ahvatleb sind tegema lööke, mida sa tegelikult proovima ei peaks. Kaks Augustas kõige edukamalt mänginud golfarit on Tiger ja Jack [Nicklaus] ja nemad on golfiajaloo kõige distsiplineeritumad mängijad. Tuleb riskist hoiduda, mitte tormakalt mängida: see on võti, mis võib Mastersil edu tuua."

Woods alustas eelmisel aastal Mastersit korralikult, kuid lõpuks sai talle saatuslikuks tema füüsist mõjutama hakanud jahe ilm. Kuigi sel aastal oodatakse Augustasse oluliselt soojemaid päevi, jääb Woods - ja golfimeedia üldiselt - võimalustele mõeldes tagasihoidlikuks. "Kes teab, kas olen sellel aastal teistele ohuks või mitte," sõnas 47-aastane ameeriklane. "Inimesed ei arvanud ilmselt ka 2019. aastal, et ma olen suureks ohuks, aga see lõppes päris hästi. Enne seljaoperatsiooni ei teadnud ma, kas saan enam üldse kunagi golfi mängida."

"Eelmisel aastal ei suutnud ma võita, aga juba tagasitulek ja mängimine oli minu jaoks väikeseks võiduks. Ma ei tea, kui palju turniire minusse veel jäänud on, seega pean ma iga korda suutma hinnata," sõnas Woods.

ESPN peab lisaks Schefflerile ja McIlroyle favoriitideks ka Jon Rahmi, Collin Morikawat ja Cameron Smithi. Tänavune Masters algab 88 golfari osavõtul neljapäeval, kuulsa rohelise pintsaku võitja selgub pühapäeval.