Tugev tuul segas Mastersil kaarte, liidriks tõusis maailma esigolfar

Kaks tundi pärast reedese võistluspäeva algust hakkas Augusta mändide vahel keerutama tugev tuul, mis ulatus puhanguti 15 meetrini sekundis ning muutis tingimused mängijate jaoks väga keeruliseks. "Tunnen, nagu oleksin äsja kümme raundi Canelo [Alvarezega] poksinud," sõnas 2017. aasta võitja Sergio Garcia.

Ilm ja teisedki probleemid said saatuslikuks mitmetele tippmängijatele: nii ei mahtunud laupäeval ja pühapäeval jätkava 50 golfari sekka 2015. aasta võitja Jordan Spieth, kahel korral nii USA lahtised kui PGA Championshipi võitnud Brooks Koepka, tunamullune USA lahtiste võitja Bryson DeChambeau ning endine maailma neljas number Xander Schauffele.

Küll lõikas olukorrast kasu maailma edetabelis esikohal olev Scottie Scheffler, kes lõpetas päeva 67 löögiga (-5) ning kerkis ülikindlaks liidriks. Kahe ringi järel on tema edu teist kohta jagavate Charl Schwartzeli, Im Sung-jae, Shane Lowry ja tiitlikaitsja Hideki Matsuyama ees juba viis lööki. Viimased neli nädalavahetust viielöögilise eduga alustanud mängijat võitsid said hiljem selga ka võitjale antava rohelise pintsaku.

Golfilegend Tiger Woods alustas hea avapäeva järel teist ringi kehvalt, kui lõi viie rajaga neli bogey't. Hiljem õnnestus Woodsil siiski lüüa ka neli birdie't ning lõpetas päeva tulemusega +2, kokkuvõttes jagab ta 145 löögiga (+1) 19. kohta.

"Meil oli paar väga paha tuuleiili, lõin paar halba lööki," iseloomustas Woods reedet. "Oli nii palju asju, mis ei tahtnud minu kasuks minna. Osaliselt olid süüdi tingimused, osaliselt mina ise. Olen teisest kohast nelja löögi kaugusel, aga Scottie läheb praegu oma teed. Ma ei ole palju golfi mänginud ja seetõttu olen veidi roostes, aga asi hakkab paranema. Oleksin võinud end täna turniirilt välja mängida, aga suutsin koha säilitada."