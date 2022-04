Mastersi võitis maailma esinumber, hiilgav pühapäev tõstis McIlroy teiseks

Pühapäevast viimast ringi Cameron Smithi ees kolmelöögilise eduga alustanud 25-aastane ameeriklane mängis otsustava võistluspäeva kindlalt ja kuigi lõi viimasel rajal double bogey, oli tema edu konkurentide ees piisav. Scheffler lõpetas pühapäeva 71-ga ehk ühe löögiga alla Mastersi par'i ning sai esmakordselt selga võitjale mõeldud kuulsa rohelise pintsaku.

Alates 2018. aasta lõpust profigolfi mängiv Scheffler on suure läbimurde teinud just tänavu, kui on oma viimasest kuuest võistlusest võitnud neli. Suurturniiridel oli tema seniseks parimaks tulemuseks tunamullune neljas koht PGA Championshipil, maailma esinumbriks on ta olnud kaks nädalat.

Austraallane Smith minetas oma võimaluse 12. rajal (3), kus tal läks vaja kuut lööki. Tema asemel tõusis Scheffleri kannule hoopis Põhja-Iirimaa golfitäht Rory McIlroy, kes lõi kuus birdie't ja ühe eagle'i ning lõpetas päeva koguni kaheksa löögiga alla par'i (64), millega kordab Mastersi otsustava ringi rekordit. Rajarekordit 63 lööki jagavad Greg Norman ja Nick Price.

"Ma pole selle turniiri lõpus end kunagi varem nii hästi tundnud," sõnas McIlroy. "Mängisin väga hea golfiringi ja see on Augustas mu karjääri parim tulemus. See annab mulle kogu aastaks hea enesetunde." Schefflerist kolme löögi kaugusel (281) lõpetanud 32-aastane McIlroy on võitnud ülejäänud kolm golfi suurturniiri, Mastersi võit on veel jäänud kättesaamatuks.

Golfilegend Tiger Woods alustas Mastersit hästi ja oli avaringi järel konkurentsis, siis hakkas tabelis vaikselt langema ning lõpetas turniiri 47. kohal (301; +13). "Olen tänulik selle eest, et saan üldse siin olla," ütles mullu veebruaris autoavariis raskeid jalavigastusi saanud 46-aastane ameeriklane. "Ma ei teadnud veel kuu aega tagasi, kas mul õnnestuks siin mängida. See oli positiivne kogemus, mul seisab palju tööd ees ja ootan seda." Woodsi sõnul mängib ta igal juhul juulis toimuvatel Suurbritannia lahtistel.