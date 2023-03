Selgusid neidude U-17 EM-finaalturniiril osalejad

Finaalturniirile pääses kokku kaheksa võistkonda: Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Hispaania, Rootsi, Šveits ja võõrustaja Eesti. Finaalturniiri kahe neljaliikmelise alagrupi loosimine toimub 13. aprillil, misjärel selgub ka täpne mängude kalender.

Viimasena kindlustasid endale kolmapäeval koha Prantsusmaa ja Saksamaa. Prantsusmaa alistas 6:1 Põhja-Iirimaa ja tuli üheksa punktiga enda alagrupi võitjaks. Saksamaa pidas Portugaliga maha põnevuslahingu, millest olenes edasipääseja. 2:2 viigiga lõppenud kohtumine tagas aga mõlemale võistkonnale alagrupitabelis seitsme punktiga viigi, mistõttu edasipääsu otsustas väravatevahe 16:11 Saksamaa kasuks.

Saksamaa on U-17 neidude EM-finaalturniiri 13-kordne võitja, alistades mullu finaalis Hispaania. Varasemalt on tiitli neljal korral võitnud Hispaania ja ühel korral Poola.

Pärast pikka pausi on finaalturniiril tagasi Rootsi, kes viimati kvalifitseerus 2012/13. aastal. Tagasi on ka Šveits, kes osales samuti viimati 2012/13. aastal, kui saavutas teise koha. Prantsusmaa on tulnud kaks korda teiseks ja möödunud aastal jõuti poolfinaali.

2023. aasta kevadel võõrustab Eesti kolmes linnas – Tallinnas, Tartus ja Võrus – neidude jalgpalli suursündmust, kui siin toimuval finaalturniiril selgitatakse U-17 vanuseklassi Euroopa meister. Finaalturniir saab ametliku avapaugu 14. mail, mil peetakse esimesed alagrupikohtumised. Turniir kulmineerub reedel, 26. mail toimuva finaaliga, mis mängitakse A. Le Coq Arenal.