Tabelitippu jahtivad Milan ja Juventus loovutasid punkte

Itaalia kõrgliigas püsib liidrikohta hoidva Interi kannul Lazio, tabelitippu jahtivad Milan ja Juventus loovutasid aga punkte.

Korduvalt Milanile ületamatuks takistuseks osutunud Sassuolo hakkas ka nüüd punamustadele kõvasti vastu, ent 63. minutil suutis Adrien Rabiot siiski pommlöögi ebaõnnestunult tegutsenud Arijanet Murici selja taha sokutada. Rõõmu jagus Milanile vaid viieks minutiks, sest nurgalöögi järel viigistas Cas Odenthal väravaesisest segadusest seisu, vahendab Soccernet.ee.

Juventus sõitis külla Cagliarile, kes neist eelmisel hooajal Sardiinias jagu sai. Seekord näis kõik minevat sama rada, sest mängupäeval 25. sünnipäeva tähistanud Daniel Maldini lõikas 20. minutil kasu õnnelikust rikošetist ja Paul Mendy söödust ning viis Cagliari juhtima. Nappi edu hoiti kaitses kannatades 81. minutini, alles siis õnnestus Randal Kolo Muanil lüüa 1:1 viigivärav.

Monza lootused kustusid Lazio vastu juba avapoolajal, sest Nuno Tavarese ja Gustav Isakseni väravate järel sai vastase viimase mehena pikali rebinud Lorenzo Lucchesi 35. minutil punase kaardi. Saba Goglitšidze suutis küll teise poolaja algul kaotusseisu vähendada, ent lõpu eel vormistas Andrea Pinamonti pealinlaste 3:1 võidu, mis hoiab neid Interiga samadel punktidel ja tabeli teisel real.

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Tulemused:

Como – AS Roma 0:0

Lazio – Monza 3:1

Lecce – Bologna 1:2

Sassuolo – AC Milan 1:1

Cagliari – Juventus 1:1