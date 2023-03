Ilves: hooaja esimene pool oli meeletult keeruline

Kahevõistleja Kristjan Ilves lõpetas pühapäeval MK-sarja hooaja Lahtis, kus tuli hooaja viimasel kahel võistlusel pjedestaalile. Ilves lõpetas hooaja üldarvestuses viiendal kohal ja rääkis ERR-ile, et kahel järjestikusel aastal viiendaks tulemine näitab stabiilsust, kuid arenemiseks on samas veel ruumi.

Ilves ütles ERR-ile, et kahel järjestikusel aastal samal kohal lõpetamine näitab stabiilsust. "Eriti selles valguses, et hooaja esimene pool oli meeletult keeruline. Kogu see suvi just hüppemäel oli raske, esimene periood oli keerukas, pluss siis veel see varustuse ära kadumine. Hõlpu ei antud," ütles kahevõistleja.

"Aga nagu elus ikka, tuleb vahel tagasi võidelda ennast ja seda sai jõuludel ja aastavahetusel tehtud. Sain Otepäält vaikselt ree peale ja sealt hakkas paremuse poole minema. Kokkuvõttes arvan, et arengut oli eelkõike suusarajal, aga ka hüppemäel. Mõned hüpped olid ikkagi paremal tasemel, kui olid eelmisel aastal," lisas Ilves.

Ta lisas, et esikümnes lõpetamine eeldab tugevat suusasõitu. "Isegi kui ebaõnnestud natuke, siis sinnakanti sõidad ikka ära, kui jaksu on. Aga et mängida poodiumikoha peale, siis ma näen, et on ikka seda hüpet vaja. Tagantotsast poodiumile sõita on praktiliselt võimatu. Ükskõik kellele, mitte ainult minule," ütles eestlane.

Kristjan Ilves. Autor/allikas: Flawia Krawczyk

Ilves rääkis, et hindab kõikidest hooaja tulemustest just suure mäe võistlust suusaalade MM-il Sloveenias. "Samamoodi terve MM-i mul hüpe kõikus, aga panna see üks hüpe kõige tähtsamal hetkel kokku. Võib-olla ma ei tooks kogu tulemust, aga just see hetk, see hüpe. Kui võidelda endaga ja lõpuks leida see rahu, aga samas ka see agressiivsus, et selline hüpe teha," ütles kahevõistleja, lisades, et vaimse poole pealt tehtud töö oli see, mille üle ta kõige uhkem oli.

Ta lisas, et ei olnud MM-il suusasõidus piisavalt agressiivne. "See oli üks momente, kus tundsin, et ei ole füüsiliselt väsinud ja olen võimekas võitlema selle poodiumi eest. Aga sai natuke valearvestus tehtud ja sinna see läks. Tippsport on selline, et vahel on sekundite küsimus ja jäädki autasust ilma."

Kristjan Ilves Planica MM-il Autor/allikas: Flawia Krawczyk

Ilves ütles Kristjan Kalkunile, et teekond veelgi paremate tulemusteni käib läbi arengu hüppemäel. Trondheimis treeniv Ilves, ütles, et sel hooajal oli keeruline areneda, sest kohalikud tingimused ei olnud maailma tasemel.

"See suvi käisime Lillehammeris hüppamas lühikestes laagrites, samas tegime hästi palju murdmaatrenne. Sa läksid hüppemäele sellise seisundi pealt, kus keha ei olnud valmis arenema. Ma nägin, et see suvi oli ikka väga kurb seal hüppemäel ja väga keeruline oli midagi arendada," ütles Ilves.

Tulevaks hooajaks on Trondheimis ehitatud uute profiilidega hüppemäed, samuti on seal nüüd lift hüppesuuskade jaoks. "Me nägime, et kiirustega on probleemid, me hakkame seal maailmast maha jääma. Sellised väikesed asjad, mis tegelikult on väga suured asjad tippspordis," jätkas Ilves.

Kahevõistleja lisas, et treeningutel on tal suusasõidu osas abiks maailmameister ja olümpiahõbe Jan Schmid. "Areng pole piiritu, eriti siis, kui oled jõudnud sinna etteotsa. Siis on kõik mehed peaaegu võrdsed."

Kristjan Ilves MK-etapil Lahtis Autor/allikas: Flawia Krawczyk

Ilves arvas, et kahevõistluse valitseja Jarl Magnus Riiberi alistamine ei ole kuigi kaugel. "Nägin mõlemad päevad Lahtis, et Jarl ei teinud kõige paremat hüpet enda kohta ja samuti ei olnud see suusasõit tal kõige teravam. Vorm võib-olla hakkas natuke langema. Aga kuidas ma ütlen, see on tema probleem juba ja tema on ka inimene, nagu näha. Ei ole ainult need minutilised hüppevahed, mis tekivad tihtipeale."

Tundubki, et see on variant, kuidas teda alistada. Kui minul on hea päev ja temal veidi kehvem," lisas Ilves.

Eestlase jaoks lõpeb hooaeg järgmisel nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustega. Uueks hooajaks ettevalmistusi alustab eestlane aga enda äraütlemise järgi. "Kohe Norrasse ei trügi. Mulle meeldib alustada rahulikult," ütles lõppenud MK-sarjas viiendana lõpetanud Ilves.

"Neid kohti on, kust anda väike käik veel juurde, aga nagu mainisin, eks see hetk hakkab ka ära lõppema. Eks me hakkame mängima juba detailidega ja siis on näha. Sport on väga määramatu asi, võib kuskilt natuke puusse minna ja neid asju ära käkkida on sada korda lihtsam, kui midagi hästi ära teha. Tuleb ise tark olla ja usaldada treenerid, siis loodetavasti tuleb jälle kuskilt väike samm juurde," lõpetas Ilves.