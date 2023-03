Ilves: on tore, et suutsin nii endale kui teistele närvikõdi teha

Ilves püüdis kiirelt jaapanlase Ryota Yamamoto kinni, hiljem hakati sõitma kuueses grupis, kust kilomeeter enne finišit eraldusid medaleid jagama lõpuks Norrale Jarl Magnus Riiberi järel kaksikvõidu toonud Jens Luraas Oftebro ning austerlasest tiitlikaitsja Johannse Lamparter. Viimasel tõusul jäi eestlane maid jagama austerlase Stefan Retteneggeriga.

"Esimene emotsioon on ikkagi pettumus, sest ehitasin sõidu nii üles, et lõpus terav olla," rääkis Ilves vahetult pärast finišit ERR-ile. "Võib-olla teravusest ei jäänudki nii palju puudu kui kohavalikust: oleks pidanud viimase tagatõusu peal minema Retteneggerist mööda, sest arvasin, et ta võib maha jääda ja nii juhtuski. Lõputõusu peal astus veel kaks korda mulle täiesti mitte millegi pärast ette, sõitsime kõrvuti ja ta blokeeris mind kaks korda."

"Kokkuvõttes: mine sa tea, kas ma oleks selle Lamparteri [ära] võtnud või mitte, ma arvan, et Lamparter ja Jens väärisid seda medalit. Oleksin pidanud parema kohavaliku tegema. Samas, kui tulen siia ja olen MM-i neljanda koha üle pettunud, oleks ka võib-olla natuke irooniline, arvestades, kust see hooaeg tulin. Eks ikka väike kripeldus jääb."

Laupäeval Riiberile lõpuks 1.09 kaotanud Ilves saavutas Planicas normaalmäel kuuenda koha ja tõdes, et MM-ilt võtab ta positiivses mõttes kaasa suure mäe hüppe. "On põhiline näha, et suusavorm on tegelikult päris hea ja loodan, et nii hommik [hüpe] kui suusasõit pakkus palju emotsiooni ja läks paljudele korda. Selles mõttes on tore, et suutsin nii endale kui teistele närvikõdi teha. Kokkuvõttes tuleb ikkagi head emotsioonid kaasa võtta ja elus ei lähegi alati nii, et kõike, mida tahad, saad. Kahe aasta pärast saab uuesti proovida," naeratas ta.