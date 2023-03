Pronksiseerias teist korda kohtuvad Pärnu ja Võru Barrus otsivad head häälestatust

Avakohtumises jäi 3:0 peale Barrus, seejuures lõppes avageim seisuga 36:34. Kui esimeses mängus puudusid Pärnu meeskonnal Hindrek Pulk ja Kaur Erik Kais, siis teisipäeval on mõlemad mänguvalmis, ütles peatreener Toomas Jasmin.

"Avamängus ei olnud palju, millega rahul saanuks olla. Eks täna proovin mehed enne mängu üles kütta ja proovime paremini. Tahaks kodusaalis ju võidu kätte saada. Kui täna ka kaotame, siis on juba seis väga keeruline, sellest saavad kõik aru, saab ka Võru," sõnas juhendaja.

"Mänguliselt on Võrul kaks selget rünnakuliidrit Matthew Slivinski ja John Hatchi näol, Rasmus Meius aitab samuti palju. Neile tuleb tähelepanu pöörata. Avakohtumises tegid Hatchi serviseeriad meile teises ja kolmandas geimis palju pahandust ja me ei taastunudki sellest. Hoo saame üles siis, kui suudame ka kaitsest palle maha lüüa," lisas Jasmin.

Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp usub, et vastane teeb teisipäeval avamängust parema esituse. "Peame juurde panema ja valmis olema, et Pärnu enam nii pehmelt ei mängi, see oleks väga ohtlik lootus. Meie efektiivsuse numbrid olid avakohtumises paremad, kui poolfinaalseerias, aga olen kindel, et vastate tõstab taset ja me peame ka oma rünnaku paremaks saama," rääkis Lüütsepp.

"Üldiselt mulle meeldib seeriaid mängida – saab vastast tundma õppida, mõelda, millega nad võiksid üllatada ja mida ise muuta. Aga eks kokkuvõttes loeb, kumb suudab end platsil paremini häälestada ja kes oma plaani paremini ellu suudab viia," lisas ta.

Pronksiseeria kolmas kohtumine toimub 1. aprillil kell 17.00 Võrus. Vajadusel peetakse neljas kohtumine 6. aprillil kell 19.00 Pärnus ning viies 9. aprillil kell 15.00 taas Võru meeskonna kodusaalis.