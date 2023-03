Gonzaga pääses võiduviskega Märtsihulluse järgmisesse ringi

Heitlus kahe tippmeeskonna vahel möödus väga pingeliselt. Meeskonnad alustasid kiirelt, kuid UCLA suutis esimese poolaja kümnendal minutil avada kaheksapunktilise edu. Edu paisus poolajaks lausa 13-punktiliseks, kuid tugev spurt Gonzaga poolt viigistas mängu kümme minutit enne lõppu.

Seejärel sai Gonzaga hea hoo sisse ja veel kaks ja pool minutit enne mängu lõppu oldi üheksaga peal. Märtsihullusele omaselt möödusid järgmised minutid tuliselt ja UCLA võitles end suurepäraste visetega mängu tagasi. 13 sekundit enne mängu lõppu tabas Amari Bailey kaugelt ja UCLA läks taas mängu juhtima.

Järgneval rünnakul otsustas Gonzaga kiire viske peale minna ja viske võttis enda peale Julian Strawther, kes oli enne seda tabanud 14 viskest vaid neli. Strawtheri kaugvise keskväljaku logo juurest läks läbi korvi ja Gonzaga oli 78:76 peal. UCLA kaotas järgmisel rünnakul palli ning Strawther lisas edule vabaviskejoonelt veel ühe. UCLA eest sai veel Tyger Campbell viskele, kuid tema vise lendas vastu rõngast ja tuli tagasi.

"Kõik see lugu selle taga. Kodus olemine, suur kaotusseis, tagasitulek, suur eduseis, andsime selle kohe ära. Aga panime ise edasi ja selline vise tabada? Tundus nagu filmis," ütles Strawther, kes on ise pärit Las Vegasest, kus Märtsihulluse mänge see aasta mängitakse.

Gonzaga kohtub Eesti aja järgi öösel vastu pühapäeva eliitringis turniiritabelis neljandal kohal asetseva Connecticutiga. Märtsihullus jätkub aga öösel vastu reedet.

Vaata videost põnevaid viimaseid hetki:

Teised tulemused:

Kansas State - Michigan State 98:93

Connecticut - Arkansas 88:65

Tennessee - Florida Atlantic 55:62